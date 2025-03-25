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ZDF-Mittagsmagazin

Ein Satz in 89 Minuten: Weltrekord für deutsche Volleyballer

Ein Satz in 89 Minuten:Weltrekord für deutsche Volleyballer

von Kathrin Bräuer

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FIPAV Cup Men Elite

Anderthalb Stunden für einen Satz: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat beim FIPAV Cup in Reggio Calabria gegen Gastgeber Italien für einen Weltrekord gesorgt.

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