Ein Satz in 89 Minuten : Weltrekord für deutsche Volleyballer

von Kathrin Bräuer 25.03.2025 | 23:59 |

Anderthalb Stunden für einen Satz: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat beim FIPAV Cup in Reggio Calabria gegen Gastgeber Italien für einen Weltrekord gesorgt.