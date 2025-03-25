Ein Satz in 89 Minuten:Weltrekord für deutsche Volleyballer
von Kathrin Bräuer
|
Anderthalb Stunden für einen Satz: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat beim FIPAV Cup in Reggio Calabria gegen Gastgeber Italien für einen Weltrekord gesorgt.
Mehr News aus dem Sport
Berichte über Nachfolge von Harold Kreis :Eisbären-Legende Rankel wird wohl Eishockey-Bundestrainer
mit Video0:26
Deutscher Vorzeige-Ruderer bei der WM :Zeidler jagt den Titel - und eine historische Bestzeit
Video1:50
Wolfsburg schlägt Inter Mailand :Frauen-CL-Quali: Remis im Hinspiel zwischen Frankfurt und PSG
mit Video0:23
Achtelfinal-Einzug trotzdem sicher :Deutsche Volleyballerinnen unterliegen EM-Mitfavorit Türkei
mit Video0:59