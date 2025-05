NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst : "Wir fahren die Kapazitäten hoch"

04.03.2022 | 13:00 |

Die Bundesländer in Deutschland stellen sich wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine auf die Ankunft von vielen Flüchtlingen ein. "Wer vor Putins Krieg flieht, ist bei uns herzlich Willkommen und sicher", so NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).