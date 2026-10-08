  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Kein Gegenkandidat in Sicht: "Im Moment sieht es gut aus für Infantino"

Kein Gegenkandidat in Sicht:"Im Moment sieht es gut aus für Infantino"

|
Nils Kaben schätzt die Chancen von Gianni Infantino für eine Wiederwahl ein.

Die UEFA macht weiter Druck auf FIFA-Präsident Gianni Infantino - und sucht nach einer Strategie für dessen Ablösung. Für dieses Vorhaben braucht es aber einen Gegenkandidaten.

Thema
Sport

Mehr News aus dem Sport