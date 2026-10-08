Kein Gegenkandidat in Sicht:"Im Moment sieht es gut aus für Infantino"
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Die UEFA macht weiter Druck auf FIFA-Präsident Gianni Infantino - und sucht nach einer Strategie für dessen Ablösung. Für dieses Vorhaben braucht es aber einen Gegenkandidaten.
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