Kein Gegenkandidat in Sicht : "Im Moment sieht es gut aus für Infantino"

08.10.2026 | 15:07 |

Die UEFA macht weiter Druck auf FIFA-Präsident Gianni Infantino - und sucht nach einer Strategie für dessen Ablösung. Für dieses Vorhaben braucht es aber einen Gegenkandidaten.