Funklöcher per App aufspüren

von Markus Groß 30.05.2025 | 19:00 |

Kein Mobilfunk-Empfang in Deutschland? Bis Sonntag können Bürger per App mithelfen, Funklöcher zu finden. Noch immer fehlt in gut 2 % der Fläche komplett das Netz.