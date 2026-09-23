Luis de la Fuente - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Luis de la Fuente wurde am 21. Juni 1961 in Haro im Norden Spaniens geboren. Als Trainer ist er seit 2013 für den spanischen Verband tätig. Mit der U19 und U21 wurde er jeweils Europameister, 2021 Zweiter bei den Olympischen Spielen. Im Dezember 2022 übernahm Luis de la Fuente die spanische A-Nationalmannschaft und gewann 2024 die Europameisterschaft sowie 2026 die Weltmeisterschaft.