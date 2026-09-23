Adi Hütter - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Adi Hütter
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Adi Hütter ist ein österreichischer Fußballtrainer. Zur Saison 2026/27 kehrte er in die Bundesliga zu seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt zurück. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Adi Hütter.
Aktuelle Nachrichten zu Adi Hütter
Zweite Amtszeit als Trainer bei der SGE:Eintracht Frankfurt holt Adi Hütter zurückmit Video10:08
Biografie
Adi Hütter spielt während seiner aktiven Karriere als Fußballprofi unter anderem für den Linzer ASK, den Grazer AK und den SV Austria Salzburg sowie 14-mal für die österreichische Nationalmannschaft. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2007 begann Hütter seine Laufbahn als Trainer. Nach einer ersten Station in Frankfurt von 2018 bis 2021 wechselte Hütter zu Borussia Mönchengladbach, seinenächster Verein war die AS Monaco. Zur Saison 2026/27 kehrte der Österreicher zur Frankfurter Eintracht zurück.