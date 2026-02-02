Ski-Rennfahrerin Weidle-Winkelmann: Lockerer, weniger perfekt

Kira Weidle-Winkelmann gehört derzeit zu den besten Abfahrerinnen des Weltcups. In Cortina gewann sie schon einmal eine Medaille. Das ist auch bei den Olympischen Spielen ihr Ziel.

Ski-Rennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann ist derzeit in Top-Form. Quelle: Witters

Am vergangenen Freitag war die Abfahrt von Crans Montana sehr schnell beendet. Drei schwere Stürze gab es bis zur Startnummer sechs, betroffen von dieser schmerzhaften Serie war auch Lindsey Vonn, der Star der Szene. Anschließend wurde das Rennen abgebrochen, die Sicht war schlecht und Schneefall setzte ein.

Ski-Rennläuferin Kira Weidle-Winkelmann spricht im Rahmen der Olympia-Einkleidung am 19. Januar über den letzten Weltcup vor den Spielen und ihr Ziel für Olympia.

Renndirektor Peter Gerdol sagte: "Wir wollen keine Verletzungen haben." Doch das Startverbot sorgte für Aufruhr bei denen, die oben auf ihren Einsatz warteten. Am drastischsten meldete sich die deutsche Speed-Spezialistin Kira Weidle-Winkelmann zu Wort: "Das ist lächerlich."

Zweimal Abfahrts-Zweite im Weltcup

Weidle-Winkelmann regte der erzwungene freie Tag vor allem deshalb auf, weil sie sich gerade in einer erstaunlich guten Abfahrts-Form präsentiert. In Tarvisio (Italien) belegte sie Mitte Januar Rang zwei hinter der Italienerin Nicole Delago, aber vor Vonn.

Ebenfalls Zweite wurde Weidle-Winkelmann am 20. Dezember in Val d’Isère, diesmal hinter der Österreicherin Cornelia Hütter, aber wieder vor Vonn, der derzeit Führenden der Abfahrtswertung der Weltcup-Serie. Weidle-Winkelmann ist in diesem Ranking hinter ihrer Teamkollegin Emma Aicher derzeit Dritte.

Am Samstag durfte die in Stuttgart geborene Weidle-Winkelmann, die am Starnberger See aufgewachsen ist, dann doch noch in Crans Montana starten, allerdings im Super-G. Sie wurde Fünfte und bestätigte damit ihre aktuelle Top-Verfassung. Für einen Platz auf dem Podest fehlten ihr acht Hundertstelsekunden.

Dass ich vorne dabei sein kann, gibt mir ein gutes Gefühl vor den Rennen bei den Olympischen Spielen. Die Form stimmt. „ Kira Weidle-Winkelmann

Die Piste von Cortina liegt Weidle-Winkelmann

Die Olympischen Spiele beginnen für die alpinen Frauen am kommenden Samstag mit der Abfahrt von der Tofana, das ist eine Piste, die Weidle-Winkelmann sehr liegt. Dort wurde sie vor fünf Jahren Vize-Weltmeisterin, zwei Zehntelsekunden fehlten ihr zum Sieg, den sich die Schweizerin Cornelia Suter sicherte. "Für mich geht es in Cortina definitiv um die Medaillen, und ich glaube, es ist nicht unmöglich", sagte Weidle-Winkelmann zuletzt.

Kira Weidle-Winkelmann läuft mit Startnummer 1 zum ersten Mal seit drei Jahren aufs Podest. In der Abfahrt in Val d'Isere ist nur Cornelia Hütter schneller.

Die wichtigste Basis für einen Flow ist das Selbstvertrauen, und das lässt sich der 29-Jährigen derzeit nicht absprechen. Für Weidle-Winkelmann geht es auch um die Bewältigung eines olympischen Traumas. 2022 in Peking war sie nah dran an einer olympischen Abfahrts-Medaille, die sie als Vierte um 14 Hundertstelsekunden verpasste. Jetzt sagt sie:

Der Grundspeed ist da und das gibt schon mal ein gutes Gefühl. „ Kira Weidle-Winkelmann

Sie wolle versuchen, Dinge wie Wetter, Wind, Schnee- und Pistenverhältnisse auszublenden, um sich nur auf sich selbst zu konzentrieren - "und dann sehen wir, ob es eine Medaille wird oder nicht". Drei Chancen hat sie - in der Abfahrt, im Super-G und auch im Team-Wettbewerb.

Bereit zur Selbstreflexion

Der frühere DSV-Cheftrainer Jürgen Graller lobte seine Athletin einst für ihre selbstreflektierte Art:

Kira akzeptiert Kritik sehr offen. Und obwohl sie extrem fokussiert arbeitet, kann sie loslassen. Sie hat genug Freiraum im Kopf. „ Jürgen Graller, früherer DSV-Cheftrainer

Den beansprucht sie auch während der Saison für sich: "Wenn ich zu sehr an Ergebnisse denke und zu verbissen bin, dann stehe ich steif auf dem Ski. In dieser Saison habe ich versucht, die Lockerheit, die ich in der Vorbereitung hatte, mit in die Saison zu nehmen. Bis jetzt läuft es ganz gut so."

Dritter Weltcupsieg für Deutschlands Ski-Ass Emma Aicher: Bei der Abfahrt in St. Moritz lässt sie US-Star Lindsey Vonn hinter sich.

In den vergangenen beiden Wintern war das nicht der Fall, da durchlebte Weidle-Winkelmann eine Ergebnis-Krise. Aus dieser Phase nahm sie die Erkenntnis mit, dass es zwar eine Grundtugend einer Leistungssportlerin sei, immer nach Perfektion zu streben. Aber bisweilen sei es eben auch wichtig, Druck herauszunehmen, Fehler zuzulassen und daraus zu lernen. Es sieht ganz so aus, als habe sie diese Lektion mit Leben gefüllt.

