Zum spät in Form: Skispringer Geiger Dritter in Willingen

Skisprung-Weltcup:Zum spät in Form: Geiger Dritter in Willingen
Bei der Olympia-Generalprobe in Willingen holt Karl Geiger den ersten Podestplatz für die deutschen Skispringer im Jahr 2026. Zu spät, denn für Olympia ist er nicht qualifiziert.
Ein fast schon tragischer Erfolg: Karl Geiger ist in einem bisher verkorksten Wettkampf-Winter in Willingen zum ersten Mal aufs Podest gesprungen. Der dritte Platz bei der Olympia-Generalprobe nützt dem Oberstdorfer hinsichtlich der Winterspiele allerdings nichts, denn er ist nicht qualifiziert.
Sieger in Willingen wurde einmal mehr der Slowene Domen Prevc, Vierter Geigers Teamkollege Felix Hoffmann.
Mehr in Kürze
Quelle: ZDF
