Zum spät in Form: Skispringer Geiger Dritter in Willingen

|

Bei der Olympia-Generalprobe in Willingen holt Karl Geiger den ersten Podestplatz für die deutschen Skispringer im Jahr 2026. Zu spät, denn für Olympia ist er nicht qualifiziert.

Der deutsche Skispringer Karl Geiger befindet sich nach dem Absprung beim Skisprung FIS Weltcup in Willingen in der Luft

Karl Geiger

Quelle: dpa

Ein fast schon tragischer Erfolg: Karl Geiger ist in einem bisher verkorksten Wettkampf-Winter in Willingen zum ersten Mal aufs Podest gesprungen. Der dritte Platz bei der Olympia-Generalprobe nützt dem Oberstdorfer hinsichtlich der Winterspiele allerdings nichts, denn er ist nicht qualifiziert.

Sieger in Willingen wurde einmal mehr der Slowene Domen Prevc, Vierter Geigers Teamkollege Felix Hoffmann.

Der deutsche Skispringer Karl Geiger befindet sich nach dem Absprung beim Skisprung FIS Weltcup in Willingen in der Luft

Der 2. Durchgang des Skisprung-Weltcups der Männer in Willingen relive.

31.01.2026 | 44:48 min

Die Höhepunkte des Wintersporttages kompakt zusammengefasst.

Die Höhepunkte des Wintersporttages kompakt zusammengefasst.

31.01.2026 | 2:46 min
Cortina vor Olympia 2026

In Cortina d'Ampezzo laufen die letzten Vorbereitungen vor dem Auftakt der Olympischen Spiele auf Hochtouren. Noch ist nicht alles fertig.

28.01.2026 | 2:01 min
Quelle: ZDF
