Bundestrainer zu Hass im Netz : Klopp: "Meine Gedanken kriegen sie nicht"

01.10.2026 | 10:33 |

Jürgen Klopp zeigt klare Kante gegenüber rassistischen Kommentaren in den sozialen Medien. Die Welt "solle sich ein Beispiel an Sportumkleidekabinen nehmen".