Bundestrainer zu Hass im Netz:Klopp: "Meine Gedanken kriegen sie nicht"
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Jürgen Klopp zeigt klare Kante gegenüber rassistischen Kommentaren in den sozialen Medien. Die Welt "solle sich ein Beispiel an Sportumkleidekabinen nehmen".
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