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Klopp zu Rassismus im Netz: "Meine Gedanken kriegen sie nicht"

Bundestrainer zu Hass im Netz:Klopp: "Meine Gedanken kriegen sie nicht"

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Jürgen Klopp bei der DFB-PK in Großaufnahme mit ernstem Blick.

Jürgen Klopp zeigt klare Kante gegenüber rassistischen Kommentaren in den sozialen Medien. Die Welt "solle sich ein Beispiel an Sportumkleidekabinen nehmen".

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Rassismus

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