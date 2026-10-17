Bahnrad-WM in Shanghai : Grabosch gewinnt Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren

17.10.2026 | 14:02 |

Bahnradsprinterin Pauline Grabosch gewinnt bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Bei der Siegerehrung fließen die Tränen.