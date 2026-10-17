Bahnrad-WM in Shanghai:Grabosch gewinnt Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren
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Bahnradsprinterin Pauline Grabosch gewinnt bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Bei der Siegerehrung fließen die Tränen.
Am Sonntag stehen weitere spannende Rennen auf dem Programm: Das ZDF überträgt die Bahnrad-WM in Shanghai im Livestream.
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Quelle: ZDF
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