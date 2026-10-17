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Bahnrad-WM: Grabosch gewinnt Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren

Bahnrad-WM in Shanghai:Grabosch gewinnt Gold im 1.000-Meter-Zeitfahren

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Pauline Grabosch bei der Siegerehrung der Bahnrad-WM am 17.10.2026 in Shanghai.

Bahnradsprinterin Pauline Grabosch gewinnt bei den Weltmeisterschaften in Shanghai die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen. Bei der Siegerehrung fließen die Tränen.

Am Sonntag stehen weitere spannende Rennen auf dem Programm: Das ZDF überträgt die Bahnrad-WM in Shanghai im Livestream.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: ZDF

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