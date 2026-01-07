  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Tennis - United Cup: Deutsches Team verpasst Viertelfinale

Tennis - United Cup:Deutsches Team verpasst Viertelfinale

|

Das deutsche Tennis-Team um Alexander Zverev hat den Einzug nach der 0:3-Niederlage gegen Polen verpasst, nachdem die erhoffte Schützenhilfe durch die Niederlande ausblieb.

Alexander Zverev und Laura Siegemund aus Deutschland während des Spiels gegen Polen in der Doppelmix-Wettbewerbsgruppe F beim United Cup in der Ken Rosewall Arena, Sydney, Australien.

Deutschlands Mixed-Tennisteam verliert beim United Cup in Sydney gegen Polen. Alexander Zverev und Eva Lys haben den Einzug ins Viertelfinale nun nicht mehr in der eigenen Hand.

06.01.2026 | 1:06 min

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft um Alexander Zverev schied nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Polen aus, nachdem im abschließenden Spiel der Gruppe F in Sydney die erhoffte Schützenhilfe der Niederlande ausblieb.

Zverev noch nicht in Schwung

Die Niederländer verloren ihr Duell mit Polen ebenfalls mit 0:3.  Das deutsche Team, das seinerseits mit einem 3:0 gegen die Niederlande erfolgreich in das Turnier gestartet war, hatte zuvor gegen Polen seine gute Ausgangslage verspielt. Zverev, Weltranglistendritter aus Hamburg, hatte gegen Hubert Hurkacz 3:6, 4:6 verloren. Auch im Mixed an der Seite von Laura Siegemund konnte er beim 6:7 (6:8) 3:6 keinen Sieg erringen. 

Zwischendurch schlug sich Eva Lys als klare Außenseiterin gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek beachtlich. Lys musste sich der Weltranglistenzweiten 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Die Gruppenersten und der pro Austragungsort beste Gruppenzweite schaffen den Sprung in die Runde der besten Acht.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame ARD/ZDF-Morgenmagazin am 06.01.2026 um 05:30 Uhr in dem Beitrag "Tennis: Deutsches Team unterliegt gegen Polen".
Thema
Sport

Mehr zum Tennis

  1. Alexander Zverev aus Deutschland trägt seinen zerbrochenen Schläger, den er während seines Einzelspiels gegen Hubert Hurkacz aus Polen beim United Cup-Tennisturnier in Sydney am 05.01.2026, zerschlagen hat.

    Auftaktpleite gegen Hurkacz:Zverev-Ausraster beim United Cup

    von Michael Spindler
    Video0:50
  2. Flavio Cobolli feiert nach dem Gewinn des Satzes im Tennis-Finale der Davis-Cup-Finals 2025 gegen Jaume Munar (Spanien).

    Tennis:Davis Cup: Italien macht Titel-Hattrick perfekt

  3. Deutschlands Kevin Krawietz in Aktion beim Spiel gegen Spanien.

    Tennis: Traum vom Finale geplatzt:Deutschland scheitert im Davis-Cup-Halbfinale

  4. Rainer Schüttler (M), Chef der deutschen Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft, sitzt auf der Bank

    Nach Abstieg der Tennis-Frauen:Teamchef Rainer Schüttler tritt zurück