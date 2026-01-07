Tennis - United Cup:Deutsches Team verpasst Viertelfinale
Das deutsche Tennis-Team um Alexander Zverev hat den Einzug nach der 0:3-Niederlage gegen Polen verpasst, nachdem die erhoffte Schützenhilfe durch die Niederlande ausblieb.
Zverev noch nicht in Schwung
Die Niederländer verloren ihr Duell mit Polen ebenfalls mit 0:3. Das deutsche Team, das seinerseits mit einem 3:0 gegen die Niederlande erfolgreich in das Turnier gestartet war, hatte zuvor gegen Polen seine gute Ausgangslage verspielt. Zverev, Weltranglistendritter aus Hamburg, hatte gegen Hubert Hurkacz 3:6, 4:6 verloren. Auch im Mixed an der Seite von Laura Siegemund konnte er beim 6:7 (6:8) 3:6 keinen Sieg erringen.
Zwischendurch schlug sich Eva Lys als klare Außenseiterin gegen die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek beachtlich. Lys musste sich der Weltranglistenzweiten 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Die Gruppenersten und der pro Austragungsort beste Gruppenzweite schaffen den Sprung in die Runde der besten Acht.
