Davis-Cup-Halbfinale gegen Spanien: Struff verliert zum Auftakt

Jetzt muss Alexander Zverev das Aus verhindern: Im Davis-Cup-Halbfinale gegen Spanien verliert Jan-Lennard Struff das Auftakt-Einzel in zwei engen Sätzen.

Lag im Tiebreak des zweites Satzes 6:1 vorne: Jan-Lennard Struff. Quelle: AP Photo/Luca Bruno

Das deutsche Tennis-Team muss beim Davis Cup in Bologna um den Einzug ins Endspiel bangen. Jan-Lennard Struff hat im Halbfinal-Duell mit Spanien sein Einzel gegen Pablo Carreno Busta 4:6, 6:7 (6:8) verloren. Die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann steht damit unter Druck. Alexander Zverev muss nun sein Einzel gegen Jaume Munar am Samstagnachmittag gewinnen, um die Chance auf den ersten Finaleinzug zu wahren.

Struff verpasst Gewinn des zweiten Satzes

Struff, der schon im Viertelfinale gegen Argentinien sein Auftakt-Einzel verloren hatte, kam gegen Carreno Busta eigentlich gut ins Spiel. Ein frühes Break gab Struff jedoch direkt wieder her, beim Stand von 4:5 wackelte der Deutsche beim eigenen Service und gab den ersten Satz ab.

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vor dem Viertelfinale über seinen Top-Spieler Alexander Zverev, den Gegner Argentinien und ein eventuelles Comeback des alten Davis-Cup-Formats. 19.11.2025 | 5:19 min

Es entwickelte sich ein ausgeglichener zweiter Durchgang. Struff wehrte beim Stand von 4:5 drei Matchbälle ab, vergab dann im Tiebreak jedoch eine 6:1-Führung.

Deutschland gilt als Mitfavorit

Das DTB-Team, das sich im Viertelfinale dramatisch gegen Argentinien (2:1) durchgesetzt hatte, jagt in Norditalien den ersten Davis-Cup-Triumph seit 32 Jahren. Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen als Mitfavorit - brauchen nun aber gegen die Spanier, die auf den verletzten Topstar Carlos Alcaraz verzichten müssen, wie am Donnerstag ein Comeback.