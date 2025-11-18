Tennis: Alcaraz verpasst Davis Cup wegen Verletzung

Carlos Alcaraz wird der spanischen Tennis-Mannschaft bei der Davis-Cup-Finalrunde fehlen. Die Spanier sind ein möglicher Gegner des deutschen Teams.

Fehlt im Viertelfinale gegen Tschechien: Carlos Alcaraz. Quelle: dpa

Schwerer Schlag für das spanische Davis-Cup-Team: Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Finalrunde des Nationenturniers kurzfristig abgesagt. Der Weltranglistenerste laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkel und kann "auf medizinische Empfehlung" nicht antreten, das teilte der US-Open-Champion bei Instagram mit.

Alcaraz: Ödem im rechten Oberschenkel

Alcaraz hat die Verletzung nach Verbandsangaben bei den ATP Finals in Turin erlitten, wo er am Sonntag das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren hatte. Der Spanier, der schon nach Bologna gereist war, fehlt dem Team von David Ferrer damit im Viertelfinale am Donnerstag gegen Tschechien.

"Ich habe immer gesagt, dass es das Größte ist, für Spanien zu spielen, und ich hätte mich sehr darauf gefreut, bei der Jagd nach dem Davis Cup helfen zu können. Ich fahre verletzt nach Hause", schrieb Alcaraz.

Deutschland am Donnerstag gegen Argentinien

Die Spanier sind ein möglicher Halbfinalgegner der deutschen Auswahl um Alexander Zverev. Der Hamburger ist nach der Absage von Alcaraz der einzige Top-10-Spieler, der bei der Endrunde des Mannschaftswettbewerbs an den Start geht.

ATP-Champion Sinner hatte schon vor Wochen für das Heimspiel in Bologna aus Belastungsgründen abgesagt. Das DTB-Team trifft am Donnerstag im Viertelfinale auf Argentinien.

