ATP Finals in Turin: Sinner zu stark für genervten Zverev

Alexander Zverev wehrte sich nach Kräften, doch Jannik Sinner war wieder nicht zu knacken. Die Niederlage bedeutet: Für Zverev gibt es nun bei den ATP Finals ein echtes Endspiel.

Gut gespielt, aber wieder verloren: Alexander Zverev in Turin Quelle: imago

Alexander Zverev hat das Kräftemessen mit Italiens Jannik Sinner verloren und den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP Finals verpasst. Der 28-Jährige musste sich in Turin dem Titelverteidiger und Topfavoriten trotz einer guten Leistung mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Ekstase in der Halle nach dem Matchball

Etwas mehr als eineinhalb Stunden bekämpften sich die beiden Tennisspieler - dann verwandelte Sinner seinen ersten Matchball und versetzte die 12.000 Fans in der ausverkauften Inalpi Arena in Ekstase.

Alexander Zverev hat sich bei den ATP-Finals in seinem Auftaktspiel gegen Ben Shelton (USA) durchgesetzt. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg gewann mit 6:3 und 7:6. 10.11.2025 | 0:59 min

Mehrere verpasste Chancen im zweiten Satz nagten sichtlich an Zverev. Nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung begann er mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und brachte sich damit vorentscheidend selbst aus dem Konzept. Sinner holte das Break zum 4:2 und ließ sich nicht mehr einfangen.

Endspiel um Halbfinal-Platz gegen Auger-Aliassime

Im letzten Gruppenspiel am Freitag hat Zverev damit ein echtes Endspiel um den zweiten Halbfinal-Platz der Björn-Borg-Gruppe. Der Hamburger trifft dann auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der nach dem 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen Ben Shelton aus den USA ebenfalls eine 1:1-Bilanz aufweist. Der Gewinner qualifiziert sich neben Sinner für die Runde der besten Vier.

Gegen den Italiener kassierte Zverev die fünfte Niederlage in Folge. Sinner ist nun seit 28 Spielen auf Hallen-Hartplätzen ungeschlagen und wahrte zudem seine kleine Chance, das Tennis-Jahr als Nummer 1 der Weltrangliste abzuschließen.

So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft. 01.11.2025 | 0:24 min

