Endspiel-Sieg über Carlos Alcaraz:Jannik Sinner wieder ATP-Champion
Heimsieg für Jannik Sinner: In Turin krönt sich der Südtiroler zum ATP-Champion - mit einem engen 7:6 (7:4), 7:5 gegen Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner (Italien) hat sich in einem packenden Endspiel gegen seinen großen Widersacher Carlos Alcaraz (Spanien) zum zweiten Mal den Titel bei den ATP Finals gesichert. Der Südtiroler gewann nach teils hochklassigen Ballwechseln mit 7:6 (7:4), 7:5 und setzte in der Dauer-Rivalität mit dem Weltranglistenersten ein dickes Ausrufezeichen.
Für Sinner war es erst der zweite Sieg in den vergangenen neun offiziellen Duellen mit Alcaraz. Den Wettstreit um den Weltranglisten-Platz 1 bis zum Jahresende hatte Sinner gegen seinen Konkurrenten aber während des Heim-Turniers in Turin verloren.
Sinner auf Federers Spuren
Der 24 Jahre alte Sinner ist der jüngste Spieler seit dem Schweizer Roger Federer 2004, der seinen Titel beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres erfolgreich verteidigte. Sinner baute zudem seine beeindruckende Siegesserie auf Hallen-Hartplätzen auf 31 Matches aus.
Auf dem Platz zeigten die beiden Ausnahmekönner, warum sie aktuell für nahezu alle Experten in einer anderen Liga spielen als der Rest der Tennis-Welt. Im Tiebreak des ersten Satzes brillierte Sinner vor allem bei zwei sensationellen Lobs.
Gleich zum Start des zweiten Satzes sorgte Alcaraz, der ein Tape am rechten Oberschenkel umgebunden bekam, für den ersten Aufschlagverlust Sinners im gesamten Turnier.
Sinner mit Glück beim Re-Break
Der glich mit etwas Glück - eine unerlaubte Doppelberührung beim Schlag hätte aberkannt werden müssen - und Können beim Break zum 3:3 wieder aus. Dann gab Alcaraz auch sein letztes Aufschlagspiel ab und Sinner stand nach 2:15 Stunden als Sieger fest.
Die Partie hatte mit einem Schreckmoment begonnen. Nach zwei Todesfällen unter den Turnier-Besuchern am vergangenen Montag gab es erneut einen medizinischen Zwischenfall, der aber deutlich glimpflicher verlief.
Im ersten Satz beim Stand von 2:1 für Alcaraz wurde das Match für rund zehn Minuten unterbrochen, weil eine Frau auf der Tribüne auf dem Boden lag. Sanitäter eilten zur Hilfe. Der Frau gehe es wieder gut, sie habe die Arena verlassen, teilten die Veranstalter etwas später mit.
Major-Turniere 2025 eine Zwei-Mann-Show von Alcaraz und Sinner
Alcaraz und Sinner hatten sich schon in drei der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres im Finale gegenübergestanden. Sie gewannen 2025 je zwei Major-Turniere und führen die Weltrangliste mit riesigem Abstand vor dem Dritten Alexander Zverev aus Hamburg an.
