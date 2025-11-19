Tennis - Davis Cup: Mit Alexander Zverev endlich den Titel holen

Erst verspätet ist Alexander Zverev zu seiner ersten Davis-Cup-Endrunde angereist. In Bologna überzeugt Deutschlands Topspieler mit Engagement und Intensität.

Alexander Zverev und Kapitän Michael Kohlmann wollen in Bologna endlich wieder den Davis Cup für Deutschland gewinnen. Quelle: action press

Am Mittwochmittag, etwas mehr als 24 Stunden nach seiner nächtlichen Anreise, durfte Alexander Zverev erstmals Centre-Court-Luft schnuppern in der "BolognaFiere". In der zu einem sehenswerten Tennisstadion umfunktionierten Messehalle 37 ist die Zeit in diesen Tagen bei den Davis-Cup-Finals knapp bemessen.

Exakt eine Stunde erhielt das deutsche Team, die Zverev gemeinsam mit Jan-Lennard Struff intensiv nutzte. Denn die Viertelfinals laufen schon und die Trainingszeit gehört größtenteils den spielenden Nationen.

Nachgereister Zverev muss sich schnell eingewöhnen

Zverev bleibt nicht allzu viel Zeit, um sich an die Bedingungen auf dem mittelschnellen Indoor-Hardcourt zu gewöhnen. Seine Teamkollegen Struff, Yannik Hanfmann und die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz, die bereits seit dem Wochenende in Bologna weilen, konnten dagegen tägliche Einheiten absolvieren. Am Donnerstag, 20. November (ab 17 Uhr), steht das Viertelfinale gegen Argentinien um Francisco Cerúndolo an.

Nach einem kurzen Einspielen inklusive Aufschlag- und Returntraining ging das deutsche Duo umgehend in kompetitive intensive Ballwechsel über.

Intensives Training mit gelungenen Ballwechseln

Der deutschen Nummer eins, die ihr Netzspiel in den vergangenen Jahren sichtbar verbessert hat, gelang herausragende Abschlüsse. Das Funktionsteam applaudierte, die Teamkollegen klatschten sich mit einem Grinsen im Gesicht am Netz ab. Der Ballwechsel setzte den Maßstab für eine wirklich gute Einheit.

Zverev war noch in der Nacht zum Dienstag vorzeitig von seinem Diabetes-Charity-Event abgereist, um nach Bologna zu kommen. Schon anderthalb Tage später lässt sich festhalten: Zverevs Engagement und Einsatz sind vorbildlich, obwohl er seit der Davis-Cup-Reform 2019 Chefkritiker des neuen Formats und des späten Termins ist, der die Erholung und Vorbereitung der Topspieler auf die Australian Open im Januar massiv einschränkt.

Neues Davis-Cup-Format erzeugt weniger Emotionen

"Die Emotionen im alten Davis Cup wie 2018 in Brisbane oder in der Stierkampfarena in Valencia, die bekommt man im Sport so einfach sonst nicht. Diese Auswärts- und Heimspiele sind etwas ganz Besonderes", erklärte er gegenüber ZDFheute.

Er wolle kein Hater sein und immer behaupten, das neue Format "ist scheiße" und alles sei doof.

Aber ich vermisse dieses alte Format einfach so sehr, weil man diese Emotionen da so bekommen hat. Die gab es nur beim Davis Cup. „ Alexander Zverev, Tennis-Profi

Letzte Chance für Zverev und Co.?

Doch Zverev und seine Teamkollegen wissen, dass sie wegen der Altersstruktur vielleicht die letzte Chance auf einen Davis-Cup-Titel haben. Deutschland ist nach der kurzfristig verletzungsbedingten Absage des Spaniers Carlos Alcaraz und dem freiwilligen Verzicht von Jannik Sinner (der den Davis Cup zweimal in Serie gewann) und Lorenzo Musetti bei Gastgeber Italien nun plötzlich der Hauptfavorit auf den Gewinn der Endrunde, die gleichbedeutend mit dem ersten deutschen Davis-Cup-Titel seit 1993 wäre.

Der seit 2015 im Amt tätige Teamkapitän Michael Kohlmann ordnete im ZDF-Interview die Favoritenrolle ein:

Zunächst müssen wir die Hürde Argentinien überwinden, eines der schwersten Lose im Viertelfinale. Dann sieht man weiter. „ Michael Kohlmann, DTB-Team-Kapitän

Den Rückzug von Alcaraz bedauerte wie schon Zverev auch Kohlmann: "Es ist schade vor allem auch für die Zuschauer. Denn es ist etwas Besonderes, ihn live zu erleben."

Fokus liegt auf Argentinien

Zverev warnte gegenüber ZDFheute vor Argentinien. Der Weltranglisten-Dritte mag allerdings das Wort "Angstgegner" nicht. Zum Top-Spieler Cerúndolo sagte er: "Gegen ihn habe ich erst einmal gewonnen und da war er verletzt. Ansonsten habe ich immer verloren." Die Argentinier hätten zudem ein gefährliches Doppel.

Ein harter Weg also für das Team um Michael Kohlmann bis zum erhofften Titel.

