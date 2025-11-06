ATP-Turnier in Athen:Hanfmann steht im Halbfinale und fordert Djokovic
Yannick Hanfmann hat zum Ende des Tennisjahres ein Ausrufezeichen gesetzt und das Halbfinale des ATP-Turniers in Athen erreicht. Dort wartet nun Superstar Novak Djokovic.
Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Athen überraschend das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler gewann das Viertelfinale in der griechischen Hauptstadt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:3), 6:4. Nach knapp 90 Minuten verwandelte der 117. der Weltrangliste gleich seinen ersten Matchball.
Im Halbfinale am Freitag (16 Uhr) trifft der Karlsruher nun auf den 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe besiegte zuvor den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (7:1), 6:4.
Hanfmann bereit für Duell gegen Djokovic
Vor vier Wochen hatten sich die beiden Tennisprofis bereits in der dritten Runde des Turniers in Shanghai gegenübergestanden. Hanfmann unterlag dort Djokovic mit 6:4, 5:7, 3:6. Vor dem Duell in Athen sagte Hanfmann:
Hanfmann peilt Top 100 an
Am Donnerstagabend gegen Giron präsentierte sich Hanfmann vor allem stark bei eigenem Aufschlag. Nach drei vergebenen Satzbällen zog der 33-Jährige den ersten Satz im Tiebreak auf seine Seite. Auch anschließend spielte der Deutsche souverän: Das Break zum 5:3 im zweiten Satz war die Vorentscheidung.
Hanfmanns großes Ziel, das Erreichen der Top 100 und damit die direkte Teilnahme an den Australian Open, ist damit weiterhin möglich.
