ATP-Turnier in Athen: Hanfmann im Halbfinale gegen Novak Djokovic

ATP-Turnier in Athen:Hanfmann steht im Halbfinale und fordert Djokovic

|

Yannick Hanfmann hat zum Ende des Tennisjahres ein Ausrufezeichen gesetzt und das Halbfinale des ATP-Turniers in Athen erreicht. Dort wartet nun Superstar Novak Djokovic.

Tennisspieler Hanfmann jubelt über seinen Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Athen

Quelle: dpa | Matthieu Mirville

Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Athen überraschend das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler gewann das Viertelfinale in der griechischen Hauptstadt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:3), 6:4. Nach knapp 90 Minuten verwandelte der 117. der Weltrangliste gleich seinen ersten Matchball.

Im Halbfinale am Freitag (16 Uhr) trifft der Karlsruher nun auf den 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe besiegte zuvor den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (7:1), 6:4.

Hanfmann bereit für Duell gegen Djokovic

Vor vier Wochen hatten sich die beiden Tennisprofis bereits in der dritten Runde des Turniers in Shanghai gegenübergestanden. Hanfmann unterlag dort Djokovic mit 6:4, 5:7, 3:6. Vor dem Duell in Athen sagte Hanfmann:

Das wird ein Highlight. Ich fühle mich gut.

Tennisprofi Hanfmann vor Duell gegen Djokovic

Alexander Zverev schlägt den Ball zurück

So deutlich hat Alexander Zverev in seiner Karriere noch nie verloren. Beim 0:6, 1:6 gegen Jannik Sinner wirkt der Hamburger erschöpft.

01.11.2025 | 0:24 min

Hanfmann peilt Top 100 an

Am Donnerstagabend gegen Giron präsentierte sich Hanfmann vor allem stark bei eigenem Aufschlag. Nach drei vergebenen Satzbällen zog der 33-Jährige den ersten Satz im Tiebreak auf seine Seite. Auch anschließend spielte der Deutsche souverän: Das Break zum 5:3 im zweiten Satz war die Vorentscheidung.

Hanfmanns großes Ziel, das Erreichen der Top 100 und damit die direkte Teilnahme an den Australian Open, ist damit weiterhin möglich.

Großes Tennis - Made in East Germany

Thomas Emmrich ist der beste Tennisspieler der DDR. Er schlägt Weltklassespieler, aber in Wimbledon antreten darf er nicht. Der Staat erklärt seinen Sport für überflüssig und verbietet es ihm. Die Mauer trennt ihn von seinem Traum, aber er gibt nicht auf.

19.09.2025 | 25:44 min

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
