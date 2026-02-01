Handball-EM: Kroatien wird Ditter mit 34:33-Sieg gegen Island

Versöhnliches EM-Ende für Kroatiens Handballer: Das Team, das in der Hauptrunde unter engem Zeitplan litt, holt sich mit einem Sieg über Island Platz drei.

Erfolgreicher EM-Abschluss für Kroatiens Handballer und Trainer Dagur Sigurdsson: Im Spiel um Bronze setzt sich das Team mit 34:33 durch. Die Aufholjagd der Isländer kommt zu spät. 01.02.2026 | 4:57 min

Kroatiens Handballer haben sich bei der EM in Dänemark, Scheden und Norwegen den dritten Platz gesichert.

Versöhnlicher Abschluss für Sigurdsson

Die Handball-EM hat für Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson damit doch noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Der frühere Coach der DHB-Auswahl setzte sich mit seiner Mannschaft im Spiel um Bronze mit 34:33 (17:14) gegen Island durch und holte ein Jahr nach WM-Silber die nächste Medaille bei einem Großturnier. Auch das Duell in der Hauptrunde hatte Kroatien mit einem Tor Unterschied gewonnen.

Vor dem EM-Halbfinale gegen Deutschland lässt Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson seinem Ärger freien Lauf. Wegen ungleicher Belastung und langer Anreise greift er die EHF scharf an. 29.01.2026 | 2:44 min

Vor zehn Jahren hatte Sigurdsson Deutschland zu EM-Gold geführt. Ausgerechnet gegen das DHB-Team verlor Kroatien am Freitag im Halbfinale. Zuvor hatte Sigurdsson in einer bemerkenswerten Wutrede die enge Spieltaktung und Reisestrapazen für sein Team angeprangert. Die Europäische Handballföderation kündigte Anpassungen der künftigen Spielpläne an.

Das Spiel um den dritten Platz bei der Handball-EM 2026 zwischen Island und Kroatien relive. Kommentator: Benno Krieger. 01.02.2026 | 129:02 min

Island muss weiter warten

Die Isländer, die Topfavorit Dänemark in der Vorschlussrunde bis zum Ende einen Kampf auf Augenhöhe geliefert hatten, müssen hingegen auf ihre zweite EM-Medaille nach Bronze 2010 warten.

Seit Jahren handeln Experten die Nordeuropäer um die Bundesliga-Spieler Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson als «goldene Generation». Die hohen Erwartungen konnte der Inselstaat aber bislang nicht erfüllen. Die Isländer hatten ihr Halbfinale gegen Dänemark mit 28:31 verloren.

Vor EM-Finale gegen Dänemark : Gislason: Deutsche Handballer "stehen erst am Anfang" Heute spielen die deutschen Handballer in Herning gegen Gastgeber Dänemark um EM-Gold (ab 17:30 Uhr/live im ZDF). Unabhängig vom Ausgang gehört Golla & Co. die Zukunft. von Erik Eggers mit Video 1:35