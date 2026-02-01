EM-Finale gegen Dänemark: DHB-Team "steht erst am Anfang"

Vor EM-Finale gegen Dänemark:Gislason: Deutsche Handballer "stehen erst am Anfang"
von Erik Eggers
Heute spielen die deutschen Handballer in Herning gegen Gastgeber Dänemark um EM-Gold (ab 17:50 Uhr, live im ZDF). Unabhängig vom Ausgang gehört Golla & Co. die Zukunft.
Selbstverständlich ist sie da, die Erinnerung an 2016. An jenen spektakulären Triumph bei der Europameisterschaft in Krakau, als ein junges deutsches Team Spanien im Endspiel mit 24:17-Toren deutlich besiegte. Aber der deutsche Torwart Andreas Wolff, dessen Stern in jenem historischen Finale aufging, verspürt vor dem Endspiel der 17. EM gegen das favorisierte Dänemark (18 Uhr, live im ZDF) wenig Lust auf Gedanken an die Vergangenheit.
Zwar lassen sich nun, da die deutschen Handballer den ersten EM-Finaleinzug seit 2016 geschafft haben, einige Parallelen entdecken. Etwa die Tatsache, dass immer einzelne Profis herausragten oder, wie im grandiosen Halbfinale gegen Kroatien (31:28), die Abwehr.
Neue Identität der deutschen Handball-Mannschaft
Aber Wolff schaut nur auf die Gegenwart: "Jetzt haben wir eine neue Mannschaft mit einer neuen Identität und wieder die Chance, uns für ein tolles Turnier zu belohnen und Geschichte zu schreiben."
Die deutschen Handballer sind, da sie in der Heimat des Olympiasiegers und Weltmeisters antreten, in diesem Endspiel krasser Außenseiter.
Kampfansage von Gislason an die Konkurrenz
Völlig unabhängig vom Ausgang des Spiels in Herning aber prophezeit Bundestrainer Alfred Gislason seinen Schützlingen eine goldene Zukunft. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sei "als Mannschaft sehr gewachsen in diesen Wochen" der EM.
Und dann schickte der Isländer schon mal eine Kampfansage an die Konkurrenz.
Schon im Herbst 2025 hatte er einmal erklärt, dass sein Team in dieser Formation "noch acht Jahre zusammenspielen" könne.
DHB-Team ist jung
Tatsächlich ist die deutsche Mannschaft, die laut Keeper Wolff nun "wieder Weltspitze ist", ausgesprochen jung. Sieben Profis sind Jahrgang 2002 oder jünger, sechs Junioren-Weltmeister von 2023 hat Gislason bereits integriert. Vier von ihnen, Kreisläufer Justus Fischer, Rückraum-Linkshänder Renars Uscins, der Halblinke Marko Grgic und Torwart David Späth, sind tragende Figuren des deutschen Spiels.
Hinzu kommen weitere Profis, die eigentlich noch alles vor sich haben. Abwehrspezialist Tom Kiesler ist 24 Jahre alt. Seine Gummersbacher Teamkollegen aus dem Rückraum, Julian Köster und Miro Schluroff, sind nur ein Jahr älter. Regisseur Juri Knorr, der beim Champions League-Club Aalborg nun wichtige Erfahrungen sammelt, ist ebenfalls erst 25 Jahre alt.
Leistungsträger noch vor Zenit
Und selbst der Kapitän der Mannschaft, der Flensburger Johannes Golla, 28, steht inmitten seiner Entwicklung. Kreisläufer und Spielmacher erleben ihren Karriere-Zenit üblicherweise erst im Alter von 30 Jahren.
Auch dem 34-jährigen Torhüter Andreas Wolff, der im Endspiel sein 196. Länderspiel bestreitet, traut Gislason noch eine längere Karriere zu. Wolff sei so fit, juxte Gislason während der EM, der könne "noch bis 50 spielen".
Gislason selbst hat maßgeblich dazu beigetragen, dass seine Mannschaft mit einem Durchschnitt von 26 Jahren signifikant jünger ist als die beiden Topnationen der zurückliegenden Jahre, Frankreich (27,8 Jahre) und Dänemark (28,0 Jahre). So hat Gislason beispielsweise Uscins und Fischer schon vor der EURO 2024 nominiert. Und als Köster unter dem Isländer im Herbst 2021 debütierte, spielte der noch in der 2. Bundesliga.
Olympia 2028 im Visier
Dieses junge deutsche Team wird jedenfalls bei den kommenden Turnieren stets zu den Favoriten gezählt werden, nicht nur bei der Heim-WM im kommenden Jahr, die bereits einen Run auf die Tickets ausgelöst hat. Auch im Olympiaturnier 2028 in Los Angeles werden Golla & Co. vermutlich um die Medaillen mitspielen. Und dann wird man sich womöglich daran erinnern, dass diese Mannschaft 2026 in Herning in die Weltspitze zurückkehrte.
Aufstellung
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 27
- Siege Dänemark
- 13
- Siege Deutschland
- 12
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 624 : 611