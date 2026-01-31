Das DHB-Team geht als Außenseiter ins Endspiel gegen Dänemark. Die deutsche Mannschaft will den Partycrasher spielen - und Revanche nehmen für eine schmerzhafte Niederlage.

Deutsche Handballer "wollen Leben auf der Platte lassen"

Vollbringen die deutschen Handballer bei der EM ihr Meisterstück? Dazu müsste im Finale am Sonntag, 18 Uhr (ZDF), gegen die favorisierten Dänen alles klappen. 31.01.2026 | 0:58 min

Alfred Gislason plauderte entspannt mit den Händen in den Hosentaschen, Kapitän Johannes Golla berichtete gelöst vom Krafttanken mit seinen Kindern.

Beim "Speed-Dating" am Tag vor dem großen Final-Showdown gegen Dänemark am Sonntag (18 Uhr/ZDF live ab 17.50) versprühten Deutschlands Handballer und ihr Bundestrainer ganz viel Lockerheit und noch mehr Optimismus.

Ich freue mich riesig, dass wir es bis hierhin geschafft haben. „ Bundestrainer Alfred-Gislason vor dem Finalspiel gegen Dänemark

Gislason sei sich "ganz sicher, dass der Hunger da ist, sich morgen richtig gut zu präsentieren. Wir werden alles an den Tag legen. Wofür es reicht, weiß man nicht. Die Dänen sind extrem schwer zu bezwingen."

DHB-Team leistet Schwur ab

Und Golla meinte während des Interviewmarathons mit internationalen Journalisten auf dem Spielfeld der Arena in Herning: "Die Dänen haben individuell die besten Spieler des Planeten. Sie wollen den Bock unbedingt umstoßen. Wir sind aber auch nicht zum Spaß hier."

Auf dem Weg zum ersehnten EM-Gold leistete sich die deutsche Mannschaft einen Schwur:

Wir werden unser Leben auf dieser Platte lassen. „ Kreisläufer Justus Fischer über das bevorstehende EM-Finale

Das Finale gegen Dänemark ist eine gleich doppelte Revanche: Revanche für das verlorene Hauptrunden-Spiel (26:31) am vergangenen Montag. Revanche aber noch viel mehr für das krachend verlorene Olympia-Finale (26:39) vor anderthalb Jahren.

Seit 2012 vier Mal Weltmeister, zwei Mal Olympiasieger, aber nicht ein Mal Europameister: Dänemark, Deutschlands nächster Gegner, will seine schiere Übermacht mit dem EM-Titel manifestieren. 24.01.2026 | 2:14 min

Revanche für Niederlage im Olympia-Finale?

"Das würde sehr schmecken", sagte Fischer grinsend. Wenn man über 60 Minuten so verteidige wie phasenweise im Halbfinale gegen Kroatien (31:28), könne Deutschland auch die Super-Dänen um Welthandballer Mathias Gidsel schlagen: "Und ich bin mir sicher, dass das am Sonntag passieren wird."

Nach dem 31:28 gegen Kroatien haben die deutschen Handballer die erste EM-Medaille seit 2016 sicher. Die starke Abwehr lässt sie gar an den Titel im Finale gegen Dänemark glauben. 30.01.2026 | 6:27 min

Während Linksaußen Lukas Mertens "kein Déjà-vu von Olympia 2024" erleben will, betonte Torhüter Andreas Wolff: "Jetzt haben wir die Chance, uns für ein tolles Turnier zu belohnen und Geschichte zu schreiben."

Erstes EM-Finale seit 2016

Und ob. Im ersten EM-Endspiel seit zehn Jahren kann sich die DHB-Auswahl vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz zum dritten Mal nach 2004 und 2016 zum Europameister krönen.

Am Sonntag fordern die deutschen Handballer im EM-Finale Dänemark. Juri Knorr und ZDF-Experte Sören Christophersen über die Aussichten gegen den großen Favoriten. 31.01.2026 | 3:21 min

Die insgesamt fünfte EM-Medaille hat das junge deutsche Team bereits sicher - aber jetzt wollen alle mehr. Auch Spielmacher Juri Knorr hat richtig Lust auf das mit Spannung erwartete Finale in der "Hölle von Herning".

Die Tatsache, dass die DHB-Auswahl zehn Jahre lang nicht gegen Dänemark gewonnen hat? Egal. Dass am Sonntag 15.000 vorwiegend dänische Fans die Jyske Bank Boxen in ein Tollhaus verwandeln werden?

Kein Problem. "Wir wollen es genießen", sagte Knorr selbstbewusst: "Wir werden der Underdog sein - aber Dänemark wird alles zu verlieren haben und wir nichts."

Dänemark vier Mal in Folge Weltmeister

Der Druck liegt tatsächlich auf dänischer Seite, soll das Finale doch zur Krönungsmesse werden. Dänemark, das bei den vier vergangenen Weltmeisterschaften den Thron bestieg und auch bei den Olympischen Sommerspielen 2016 und 2024 nicht zu bezwingen war, kämpft am Sonntag nämlich auch gegen seinen inzwischen 14 Jahre andauernden EM-Fluch.

Alfred Gislason beweist mit seiner Auszeit im Frankreich-Spiel perfektes Timing und gewinnt mit dem Halbfinaleinzug einen riskanten Poker. Dabei wurde er zuletzt noch kritisiert. 29.01.2026 | 1:09 min

An Herning als Finalstandort haben die Skandinavier zudem keine guten Erinnerungen. Hier, im Mekka des dänischen Handballs, setzte es bei der EM 2014 eine 32:41-Klatsche gegen Frankreich. Zu gerne würde das deutsche Team diesmal den Partycrasher spielen.

"Die ganze Halle wird gegen uns sein. Das ist aber auch ein schönes Gefühl - wenn wir die ein bisschen leise bekommen, dann...", sagte Rechtsaußen Lukas Zerbe und grinste: "Wir wollen natürlich die Goldmedaille noch holen."

