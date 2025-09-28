Im Zeitfahren hatte Remco Evenepoel das Duell der Superstars gegen Tadej Pogacar klar gewonnen. Revanchiert sich nun der Slowene?

Er will den WM-Titel auf der Straße: Tadej Pogacar. Quelle: Witters

Bei einer lockeren Trainingsfahrt außerhalb von Ruandas Hauptstadt Kigali filmte Tadej Pogacar vor ein paar Tagen mit seiner Handykamera die Landschaft, seine Verlobte Urska Zigart und sich selbst. Beide sind für das slowenische WM-Team nominiert und testeten die Strecke.

Doch auf einmal näherte sich ein Mann im weißen T-Shirt, der auf einem klapprigen Fahrrad mit rostigem Lenker saß, schloss auf, überholte das Duo in einem Anstieg und brauste davon.

Kurz darauf dasselbe Manöver, diesmal von einem Mann mit einem blauen Hemd. Pogacar postete dieses Video auf Instagram und schrieb dazu: "Schöner Tag da draußen".

Rad-Weltmeister strebt Wiedergutmachung an

Im Training kann Pogacar also tatsächlich gönnen. Erst recht, wenn es um einen Spaß geht, denn für solche Mätzchen ist der viermalige Tour-de-France-Sieger immer zu haben. Aber am Sonntag wird er seine Verfolger nicht so einfach davonziehen lassen.

Rad-WM in Ruanda: Die Mixed-Staffel im Relive. 24.09.2025 | 200:56 min

Der aktuelle Weltmeister, sieht sich selbst offensiv als den großen Favoriten bei der Mission Titelverteidigung im Straßenrennen der Männer (ab 14.55 Uhr live im ZDF). Den nächsten "schönen Tag da draußen" in Ostafrika will er nun am Sonntag erleben.

Vor allem will er sich für eine Niederlage rehabilitieren, die für Furore in der Welt des Radsports sorgte. Beim Einzelzeitfahren am vergangenen Sonntag wurde Pogacar zwei Kilometer vor dem Ziel auf dem mit Kopfsteinpflaster versehenen Anstieg namens Kimihurura von Remco Evenepoel überholt.

Der Belgier war zweieinhalb Minuten nach Pogacar gestartet. Das war ein Karriere-Fanal für die Siegmaschine Pogacar, der ins Rennen gegangen war, um an seinem Geburtstag Gold zu gewinnen. Doch diese Medaille ging an Evenepoel. Für Pogacar blieb mit dem erstaunlich großen Rückstand von 2:37 Minuten nach 40,6 Kilometern nur Rang vier.

Erstmals findet in Ruanda, dem „Land der tausend Hügel“, die Weltmeisterschaft im Straßenradsport statt. 22.09.2025 | 1:38 min

Pogacar: Niederlage war eine Ausnahme

Nachher gab er eine fehlende rechtzeitige Akklimatisierung als einen der Gründe für seine Leistung an, die Höhe von 1.500 Metern in Kigali sei zudem deutlich spürbar. Die äußeren Umstände hätten zur Folge gehabt, "dass mein Rhythmus und meine Beine beeinträchtigt waren".

Hinzu komme der selbstauferlegte Druck:

Wenn du viele Rennen fährst und alle Augen auf dich gerichtet sind, ist es nicht immer leicht. „ Tadej Pogacar

"Ich bin nicht in der Lage, jedes Mal mein Bestes zu geben", sagte er. Zudem sei er nach einer langen Saison, die für ihn schon im Februar begann, schlicht müde.

Rad-WM in Ruanda: Fordernde Strecken und Kritik am Gastgeber

Die Rad-WM in Ruanda. Mit dem Einzelzeitfahren der Männer relive. Kommentiert von Andreas Kürten und Denise Schindler. 21.09.2025 | 197:07 min

Doch Pogacar betonte auch, dass dieser Zeitfahr-Sonntag eine Ausnahme gewesen sei. Nun stehe der Straßenrad-Sonntag bevor und da werde er wieder auf Sieg fahren. Die Strecke ist extrem schwierig, auf 267,5 Kilometern sind sagenhafte 5.475 Höhenmeter verteilt.

Zu fahren sind 15 Runden auf einem 15,1 Kilometer langen Rundkurs, wobei noch eine Zusatzschleife über den Mount Kigali - Passhöhe 1.770 Meter - eingeplant ist.

Bundestrainer Jens Zemke und Rennfahrerin Antonia Niedermaier schwärmen vom Flair der Rad-WM in Ruanda. 23.09.2025 | 2:40 min

Deutsche Radfahrer zählen nicht zu den Favoriten

Auch am Sonntag gehört neben dem Mexikaner Isaac del Toro, dem Franzosen Pavel Sivakov und dem Briten Tom Pidcock vor allem Evenepoel zu Pogacars größten Gegnern. Pogacar wird es ein Bedürfnis sein, diesmal dem Belgier eine Lektion zu erteilen. Pogacar betonte:

Meine Beine sind gut. Mein slowenisches Team ist es auch. „ Tadej Pogacar

Doch Evenepoel ist enorm formstark und konterte: "Ich habe sehr viel Motivation aus dem Zeitfahren gezogen." Für ihn geht es auch um das Double aus Zeitfahr- und Straßentitel in einer WM-Woche - das hat bisher noch niemand geschafft.

Evenepoel selbst gelang dieser Doppel-Coup vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen von Paris.

In Ruanda ist man stolz auf die Austragung der Rad-WM. Es gibt aber auch Kritik am Gastgeberland. 21.09.2025 | 2:42 min

Das deutsche Team nutzt nur vier seiner sechs Startplätze. Als Kapitän geht der deutsche Meister Georg Zimmermann ins Rennen. Ihm werden allenfalls Außenseiterchancen auf eine Medaille eingeräumt, zumal Gold und Silber schon vergeben zu sein scheinen.

Die Frage wird sein, welche dieser Farben für Pogacar und welche für Evenepoel reserviert ist.