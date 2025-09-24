Das deutsche Mixed-Team hatte bei der Rad-WM eigentlich eine Medaille im Visier. Auch beeinträchtigt durch einige Personalsorgen reicht es aber nur zu Platz fünf.

Das deutsche Mixed-Team fährt bei der Radsport-WM in Ruanda an einem Podestplatz vorbei. Quelle: Imago

Das deutsche Radsport-Team hat bei der Weltmeisterschaft in Ruanda die erste Medaille verpasst. Beim Mixed-Rennen kamen Franziska Koch, Justyna Czapla, Antonia Niedermaier, Miguel Heidemann, Louis Leidert und Jonas Rutsch auf den fünften Platz. Im Vorjahr hatten die Deutschen Gold knapp verfehlt und Platz zwei belegt.

"Wir hatten natürlich das Podium erwartet. Wir hatten ein paar Krankheitsfälle. Das ist natürlich nicht ganz optimal", sagte Niedermaier im ZDF. Daher könne man mit der Platzierung zufrieden sein.

Das Rennen der Mixed-Staffeln bei der Rad-WM in Ruanda in voller Länge. 24.09.2025 | 200:56 min

Gold an Australien vor Frankreich

Nach den 41,8 Kilometern um die Hauptstadt Kigali siegte Australien mit nur fünf Sekunden vor Frankreich und zehn vor der Schweiz. Deutschland lag 93 Sekunden hinter dem Sieger-Team, auf Platz drei (Schweiz) waren es 75 Sekunden.

Dass es für die Deutschen nicht zu einer Medaille reichte, lag in erster Linie an den Männern. Nur Rang sieben dämpfte zur Halbzeit die Stimmung. "Natürlich hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft", sagte Heidemann. Die Frauen fuhren anschließend besser und kamen dem Podest noch einmal nahe.

Bundestrainer Jens Zemke und Rennfahrerin Antonia Niedermaier schwärmen vom Flair der Rad-WM in Ruanda, wo es am Mittwoch, 13.35 Uhr (ZDF-Livestream), mit der Mixed-Staffel weitergeht. 23.09.2025 | 2:40 min

Liane Lippert fällt kurzfristig aus

Der ohnehin ohne einige deutsche Top-Fahrer um Florian Lipowitz und Zeitfahrmeister Maximilian Schachmann ausgestattete Kader bekam wenige Stunden vor dem Rennen eine weitere schlechte Nachricht: Liane Lippert musste für das Mixed-Rennen absagen, weil sie sich am Morgen laut der Mitteilung des Verbands German Cycling nicht wohl fühlte.

Lipperts Teilnahme am Frauen-Rennen, das am Samstag ausgetragen wird, sei aber weiter geplant. U23-Rennfahrerin Justyna Czapla ersetzte die 27 Jahre alte dreimalige Giro-Etappensiegerin.

Es ist eine Premiere, wenn am Wochenende die Straßenrad-Weltmeisterschaften in Ruanda beginnen. Denn es ist die erste Ausgabe in Afrika. 19.09.2025 | 1:47 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.