Rad-WM: Ferrand-Prévôt jagt Gold, Lippert mit Medaillenhoffnung

Rad-WM in Ruanda:Ferrand-Prévôt jagd Gold, Lippert mit Medaillenhoffnung
Die französische Toursiegerin, Pauline Ferrand-Prévôt, ist die große Favoritin auf die WM-Goldmedaille im Straßrenrennen. Die Deutsche Liane Lippert kann aber auch etwas reißen.
Die Reise nach Ruanda verlief problematisch für die Französin Pauline Férrand-Prévôt. Ihre für den vergangenen Samstag gebuchte Maschine konnte wegen eines Cyberangriffs auf verschiedene Flughäfen nicht abheben. Den Ort der Weltmeisterschaften in der ruandischen Hauptstadt Kigali erreichte sie also mit Verspätung, nahm es klaglos hin, erklärte, dass die Akklimatisierung bestens verlaufe und inspizierte bereits mehrfach den schweren WM-Kurs.
Im Rennen der Frauen ist die aktuelle Siegerin der Tour de France eine der großen Favoritinnen. Dabei wollte sie nach ihrem Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt eigentlich gar nicht bei den Titelkämpfen starten. Sie entschied sich aber doch um, weil der Parcours ihr als starker Bergfahrerin entgegenkommt.
Der Parcours ähnelt dem der Flandern-Rundfahrt
Die WM-Runde an diesem Samstag (ab 15:15 Uhr live im ZDF und bei sportstudio.de) umfasst 15,1 Kilometer, sie muss elfmal bewältigt werden, das macht 166 Kilometer bei 3350 Höhenmetern. Diese Anforderungen sind laut Ferrand-Prévôt "wirklich knackig".
Der Parcours erinnere die Französin an den der Flandern-Rundfahrt. Dieses Rennen beendete die 33-Jährige Anfang April als Zweite hinter der Belgierin Lotte Kopecky, der aktuellen Weltmeisterin, die ihren Titel wegen einer Verletzung aber nicht verteidigen kann.
Neben der Französin gelten die Niederländerinnen mit Demi Vollering und Anna van der Breggen als Mitfavoritinnen, beide sind wie auch die Polin Katarzyna Niewiadoma ausgezeichnete Bergfahrerinnen. Das gilt auch für die Deutsche Liane Lippert, der Bundestrainer André Korff auf dieser Strecke sehr viel zutraut:
Wenn die Flandern-Rundfahrt als Maßstab gilt, dürfte tatsächlich mit Lippert zu rechnen sein, denn dort belegte sie hinter Kopecky und Ferrand-Prévôt Rang drei.
Wie fit ist Liane Lippert?
Allerdings ist fraglich, wie fit Lippert am Samstag sein wird. Das Mixed-Rennen am Mittwoch ließ sie wegen Unwohlseins aus, berichtete aber am nächsten Tag, dass es wieder gut gehe. "Ich bin gesund und total bereit", sagt Lippert. Nach zwei vierten Plätzen 2022 und 2024 und nach Rang fünf 2020 hofft Lippert nun auf eine Medaille, das permanente Auf und Ab der Strecke "kommt mir auf jeden Fall entgegen".
"Und ich habe noch eine Rechnung mit der WM offen." Trainer Korff betrachtet den Gewinn einer Medaille als ein realistisches Ziel für Lippert, zumal sie "in einer super Verfassung ist".
Auch Ferrand-Prévôt ist in Höchstform
Das gilt nach eigener Einschätzung auch für Ferrand-Prévôt, die zur Vorbereitung auf das WM-Rennen von Ruanda ein dreiwöchiges Höhentrainingslager in Andorra absolviert hat. Im Peloton ist eine Gleichung befürchtet: Ferrand-Prévôts Wille ergibt außergewöhnliche Trainingsleistungen und im Rennen nicht selten die Umsetzung ihrer Pläne.
So war es bei der Tour und so war es vor dem olympischen Mountainbike-Rennen in Paris 2024. Weltmeisterin wurde sie bereits einmal, 2014 im spanischen Pontferrada.
Ferrand-Prévôt - in Frankreich ein Superstar des Sports
Danach bestritt sie Straßen- und Mountainbike-Rennen, konzentrierte sich aber zwischen 2019 und 2024 ausschließlich auf Fahrten im Gelände, ehe sie Ende 2024 einen Dreijahresvertrag beim Straßenteam Visma-Lease a Bike unterschrieb. 2025 gewann Ferrand-Prévôt Mitte April den Klassiker Paris-Roubaix und im August Tour, ihr Status als Frankreichs Rad-Heldin steigert sich damit um ein Vielfaches. Westlich des Rheins ist sie ein Topstar des Sports.
Ihre Vorbereitung sei nicht so optimal verlaufen wie ihre Tour-Trainingsklausur - "aber am Ende der Saison sind alle müde und mental erschöpft".
