In der jüngeren Vergangenheit musste sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit dem Problem herumschlagen: 2016, dem einzigen Jahr, in dem Nico Rosberg seinen Teamkollegen Lewis Hamilton wirklich herausfordern konnte und am Ende ja auch den Titel gewinnen konnte, krachte es zwischen den beiden in Barcelona heftig, nachdem man sich zwei Jahre zuvor schon einmal in Spa in die Quere gekommen war.