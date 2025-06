Formel 1: Russell siegt in Kanada - McLaren-Duo blamiert sich

Verdienter Sieger nach souveräner Fahrt: George Russell beim Grand Prix in Kanada.

Lando Norris nahm die Schuld für den großen Knall sofort auf sich. "Das geht auf mich, entschuldigt Jungs. Das war dumm von mir", funkte der Brite mit enttäuschter Stimme an seine McLaren-Crew - wenige Augenblicke zuvor war er mit Wucht ins Heck von Oscar Piastri gerauscht und konnte anschließend nicht weiterfahren. Sein Teamkollege wurde immerhin Vierter im Großen Preis von Kanada , stand nach Rennende aber mit blassem Gesicht und leerem Blick in der Boxengasse. Derweil fuhr George Russell den ersten Sieg dieser Formel-1-Saison für Mercedes ein.

Norris und Piastri berühren sich

Die beiden McLaren-Stars hatten mit der Spitze in Montréal nichts zu tun. Zum ersten Mal in diesem Jahr stand kein Fahrer des Teams auf dem Treppchen. Vorne flog Russell im Silberpfeil nach dem Start von der Pole Position davon und ließ Weltmeister Max Verstappen im Red Bull hinter sich. Auf Platz drei bejubelte der 18-jährige Kimi Antonelli im zweiten Mercedes sein erstes Podium in der Formel 1.