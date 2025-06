Verstappen vor Sperre: Das steht im Formel-1-Strafenkatalog

Kurz vor zwölf für Max Verstappen: Nachdem der Red-Bull-Pilot beim GP von Spanien in den Mercedes von George Russel gefahren ist und seinen elften Strafpunkt kassiert hat steht der Niederländer kurz vor einer Sperre. Damit führt der 28-Jährige aktuell die Liste mit den meisten Vergehen in der Formel 1 an. Der Australier Liam Lawson folgt mit sechs Strafpunkten.