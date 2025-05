Formel 1 in Imola: Warum läuft's nicht bei Ferrari?

Noch vor ein paar Monaten waren der Wirbel und die Erwartungen um Ferrari und vor allem um Neuzugang Lewis Hamilton kaum zu übertreffen: In Maranello brach komplett der Verkehr zusammen, als der Brite dort Anfang 2025 zum ersten Mal dort auftauchte, um auf der benachbarten Teststrecke in Fiorano seine ersten Runden in einem Formel-1-Ferrari zu drehen.