  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Doping: Marathon-Weltrekordlerin Chepngetich drei Jahre gesperrt

Dopingsperre über drei Jahre:Marathon-Weltrekordlerin Chepngetich gesperrt

|

Die Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich ist wegen Dopings für drei Jahre gesperrt worden. Bei einer Probe sei bei der Kenianerin Hydrochlorothiazid festgestellt worden.

Ruth Chepngetich

Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln: Ruth Chepngetich wird für drei Jahre gesperrt.

Quelle: Imago

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia ist wegen eines Dopingvergehens für drei Jahre gesperrt worden. Die 31-Jährige habe Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln eingeräumt, teilte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) mit.

Den Angaben zufolge hat Chepngetich die Strafe bereits akzeptiert, nachdem sie am 14. März positiv auf das harntreibende Mittel Hydrochlorothiazid (HCTZ) getestet wurde. Der erlaubte Grenzwert wurde dabei deutlich überschritten. Das Mittel kann zur Verschleierung anderer verbotener Substanzen im Urin dienen.

Weitere Untersuchungen gegen Chepngetich

Chepngetich war im Juli bereits vorläufig suspendiert worden. Die Marathon-Weltmeisterin von 2019 in Doha stritt zunächst ab, absichtlich gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben. Unter anderem begründete sie den erhöhten Wert damit, ein Medikament mit dem Mittel zur Behandlung einer Krankheit eingenommen zu haben.

Marathon-Märchen für das Amanal Petros

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio sorgte Ausdauersportler Amanal Petros für Begeisterung. Seine Silber-Medaille ist erst die zweite WM-Marathon-Medaille überhaupt für Deutschland.

16.09.2025 | 1:18 min

Da Chepngetich den Verstoß inzwischen zugegeben und die Strafe akzeptiert hat, wurde diese von vier auf drei Jahre reduziert. Darüber hinaus aber gibt es noch weitere Untersuchungen, wie die AIU bekanntgab.

Der Fall im Zusammenhang mit dem positiven Test auf HCTZ ist abgeschlossen, doch die AIU wird die verdächtigen Daten aus Chepngetichs Telefon weiter untersuchen, um festzustellen, ob weitere Verstöße vorliegen.

AIU-Chef Brett Clothier

Marathon-Rekord bleibt vorerst bestehen

Alle Erfolge und Rekorde, die die Afrikanerin vor dem 14. März erzielte, bleiben vorerst bestehen - und somit auch der Marathon-Weltrekord. Den hatte Chepngetichs im Oktober des vergangenen Jahres beim Chicago-Marathon aufgestellt, als sie als erste Frau mit 2:09:56 Stunden die Marke von 2:10 Stunden über die 42,195 Kilometer unterbot.

"Auch wenn dieser Fall für jene enttäuschend ist, die dieser Athletin vertraut haben, zeigt er, dass das System funktioniert", sagte der AIU-Vorsitzende David Howman. Er erklärte, dass niemand über den Regeln stehe.

Laura Phillip wird Dritte bei Ironman-WM

In Hawaii ist Titelverteidigerin Laura Phillip bei der Ironman-WM Dritte geworden. Die Deutsche kämpfte sich nach schwacher Leistung auf dem Rad, beim abschließenden Marathon aufs Podium.

13.10.2025 | 0:39 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID

Mehr zu Doping und Marathon

  1. Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles mit Sonnenbrille und Stirnband beim BMW Berlin Marathon

    In unter drei Stunden:Harry Styles läuft inkognito den Berlin-Marathon

    mit Video
  2. Enhanced Games
    Kommentar

    Menschliche Zirkuspferdchen:Enhanced Games: Spritzensport statt Spitzensport

    von Nils Kaben
    mit Video
  3. Jan Ullrich im aktuellen sportstudio

    Jan Ullrich zu seiner Dopingzeit:"Nein hätte mit Karriereende gleichgestanden"

    von Meret Geppert, Benno Krieger
  4. Der deutsche Marathonläufer Amanal Petros im Interview im aktuellen sportstudio.

    Vom Flüchtling zum Silber-Helden:Der deutsche Silber-Held mit "Chicken Legs"

    von Johannes Fischer
    mit Video