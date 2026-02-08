Köster über deutsche Handballer: Das Team ist unser Superstar

Im ZDF-Sportstudio reflektieren Bundestrainer Alfred Gislason und Julian Köster die erfolgreiche EURO - und warnen davor, die Heim-WM 2027 als Selbstläufer zu betrachten.

DHB-Star Julian Köster in Aktion. Quelle: dpa

Der Handballer Julian Köster, 25, frischgebackener Vize-Europameister, ist nicht nur "einer der besten Abwehrspieler der Welt". Als solchen adelte Bundestrainer Alfred Gislason den Gummersbacher bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Sportstudio. Köster kann auch, wie er bewies, rhetorisch auf höchstem Niveau verteidigen.

Als ihn Moderator Sven Voss fragte, ob nun bei der kommenden WM im eigenen Land der Titel das nächste logische Ziel sei, lächelte Köster freundlich und wehrte ab.

Bis zur WM kann noch viel passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bodenständig bleiben. Aber wir dürfen auch träumen. „ Julian Köster, Handballer

Als frisch gebackene Vize-Europameister machen Handball-Bundestrainer Alfred Gislason und Nationalspieler Julian Köster einen sehr gelösten Eindruck im aktuellen sportstudio. 07.02.2026 | 23:30 min

Gislason warnt vor Übermut: Dürfen uns "keinen Hänger erlauben"

Zu hohe Erwartungen will auch Gislason nicht wecken. Natürlich sei man näher an die "Übermannschaft Dänemark" herangekommen, das habe das Endspiel bei der EURO demonstriert. Aber um auch das WM-Finale am 31. Januar 2027 in Köln zu erreichen, warnte der Bundestrainer, "darf man sich keinen Hänger erlauben".

Damit spielte Gislason auf die überraschende Niederlage gegen Serbien an, zu der er mit einer unglücklichen Auszeit ("Buzzer-Gate") beigetragen hatte. Das drohende Vorrunden-Aus habe auch für die Mannschaft "extrem viel Stress" bedeutet, gab Köster zu. Aber der Trainer habe "beeindruckend reagiert", indem er öffentlich die Schuld völlig auf sich genommen habe. "Das hat uns den Druck genommen."

Bundestrainer Alfred Gislason über die Gründe für die enttäuschende Niederlage gegen Serbien und seinen Fehler bei einem Time Out. 17.01.2026 | 1:39 min

Gislason über Berichterstattung: Schlagzeilen und Kritik zum "Businessplan" geworden

Die mediale Wucht der Schlagzeilen, die eine vorzeitige Entlassung Gislasons forderten, haben den Isländer nachdenklich werden lassen. "Die Medienlandschaft hat sich so geändert", sagte Gislason mit ernstem Blick. "Schlagzeilen und Kritik sind ein Businessplan geworden. Je größer die Schlagzeile, die du lieferst, desto besser." Dabei sei es im Kern nach dem Serbien-Spiel um etwas anderes gegangen.

Denn seinen Auftrag, die junge Mannschaft an die Weltspitze zu führen, habe er in den vier Jahren seiner Amtszeit ja schon erreicht. Das habe er der Mannschaft auch so mitgeteilt. "Ich habe schon gewonnen. Ihr müsst es nur noch auf die Platte bringen", habe er der Mannschaft gesagt, erzählte er lächelnd.

Ich bin nicht der Chef, ich arbeite für die Mannschaft. „ Alfred Gislason, Bundestrainer

Das deutsche Handball-Nationalteam kehrt mit Silber im Gepäck von der EM zurück. Das Ziel für die WM 2027 ist klar: Dann soll der Titel her. 02.02.2026 | 1:15 min

Köster über deutsche Handballer: "Haben nicht den einen Superstar"

Nach Ansicht Kösters, der mit inzwischen 84 Länderspielen zu den tragenden Säulen des Teams zählt, ist die DHB-Auswahl völlig anders aufgebaut als Dänemark, das von seinen Stars Mathias Gidsel und Simon Pytlick lebt. Der Rechtshänder, der wie Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz bei Grün-Weiß Brauweiler in der Nähe Kölns sozialisiert wurde, sagte:

Wir haben nicht den einen Superstar. Sondern bei uns ist das Team der Superstar. „ Julian Köster, Handballer

Für den Rückraumspieler steht das Team, das bereits 2024 olympisches Silber gewonnen hatte, erst am Anfang. Das belege nicht nur die Integration der sechs Junioren-Weltmeister von 2023, die, wie Torhüter David Späth, Renars Uscins und Justus Fischer, schon zentrale Rollen im Team haben. Sondern es gebe auch sehr erfolgreiche deutsche Nachwuchsmannschaften. "Das lässt uns hoffen für die Zukunft."

Im Interview mit Lili Engels spricht Sören Christophersen über die Finalniederlage des DHB-Teams, die Entwicklung der Mannschaft und die Stimmung vor Ort. 02.02.2026 | 2:40 min

Gislason kannte Kösters Potenzial

Köster hatte seine ersten Erfolge ebenfalls in der Jugend gefeiert, bei der U19-WM wurde er als bester Abwehrspieler ins All-Star-Team gewählt. Schon damals hatte ihn Gislason, seinerzeit noch Trainer des THW Kiel, beobachtet und sich in seinen ersten Tagen als Bundestrainer an dessen Talent erinnert. "Da habe ich den Co-Trainer gefragt: 'Wo ist dieser Köster?'"

Der saß damals, Anfang 2020, noch auf der Bank in Dormagen. Aber Gislason beobachtete Köster weiter, und als dieser in Gummersbach auch im Angriff sein altes Talent zeigte, verhalf er ihm im Herbst 2021 als Zweitligaspieler zum Debüt in der Nationalmannschaft. Es war, wie nicht erst die EURO bewies, nicht die schlechteste Entscheidung.

