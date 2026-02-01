Handball-EM: Deutsche Handballer verlieren Finale gegen Dänemark

Aus der der Traum vom EM-Titel, es bleibt bei Silber: Die deutschen Handballer verlieren das Finale gegen Gastgeber Dänemark mit 27:34.

Großer Kampf, ohne Happy End: Deutschlands Handballer verlangen den favorisierten Dänen im Finale fast alles ab. Erst in der Schlussphase wird das Endspiel deutlich. 01.02.2026 | 6:45 min

Der Weltmeister und Olympiasieger war zu stark, die deutschen Handballer haben das Finale der EM 2026 gegen Dänemark verloren. Schwacher Trost: Beim 27:34 (16:18) blieb der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason eine Klatsche wie zuletzt in der Gruppenphase der WM 2025 und im Olympia-Finale von Paris erspart.

Das Ergebnis ist deutlicher, als es das Spiel hergeben hat. „ Johannes Golla, Kapitän der deutschen Mannschaft

Bis zur 55. Minute war alles offen. "Wenn wir hier das Momentum gekippt kriegen, wird's vielleicht nochmal richtig spannend", sagte Johannes Golla, Kapitän der deutschen Mannschaft, im ZDF: "Wir können erhobenen Hauptes hier rausgehen."

Das Finale der Handball-Europameisterschaft 2026 mit Dänemark - Deutschland relive. Kommentator: Martin Schneider, Experte: Sören Christophersen. Moderation: Florian Zschiedrich. 01.02.2026

Justus Fischer fehlt kurzfristig

Die deutsche Mannschaft startete mit einer Hypothek ins Spiel. Kreisläufer Justus Fischer musste wenige Stunden vor dem Anpfiff wegen eines Infekts passen, womit eine tragende Figur in der Abwehrmitte fehlte.

Und diese Schlüsselposition wurde weiter geschwächt: In der 14. Minute sah Tom Kiesler für eine Attacke gegen Dänemarks Welthandballer Mathias Gidsel die Rote Karte.

Fehler bei Push-Mitteilung In einer ZDFheute-Push-Meldung zur Halbzeit hieß es, der Spielstand sei 17:15. Richtig wäre 18:16 gewesen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Dänemark zog danach von 8:7 auf 10:7 davon. Deutschland fing sich aber schnell und war dank einer starken Abwehrleistung und der Paraden von Andreas Wolff beim 12:12, 13:13 und 14:14 wieder auf Augenhöhe. Bis zur Halbzeit konnten sich die Gastgeber allerdings wieder auf zwei Tore absetzen (18:16). "Wir müssen die Halle noch mehr zum Pfeifen bringen", sagte Franz Semper in der Pause dem ZDF.

Zwischen der 30. und 40. Minute kam die Zeit der Torhüter. Sowohl Andreas Wolff, als auch Kevin Möller auf dänischer Seite hielten teils unhaltbare Würfe. Beide Mannschaften blieben fünfeinhalb Minuten ohne Tor.

Die DHB-Auswahl begann jetzt, im Angriff zu patzen: Technische Fehler und Ballverluste machten es den Dänen leicht, auf 26:22 davonzuziehen (46. Minute).

Das Spiel in der Hauptrunde:

Wieder dank Wolff blieb die deutsche Mannschaft im Spiel, nach zwei Toren von Marko Grgic stand’s nur noch 26:24.

Näher kam die DHB-Auswahl nicht mehr heran, und mit der Roten Karte für Jannik Kohlbacher vier Minuten vor Schluss war beim Stande von 31:27 die Vorentscheidung für Dänemark gefallen.

Dänemarks erster EM-Titel seit 2012

Dänemark - letztmals 2012 Europameister - beendete mit dem Sieg seinen 14 Jahre dauernden EM-Fluch. Zudem machten die Skandinavier als zweites Team nach Frankreich (2010) den Golden Slam des Handballs perfekt und sicherten sich nach Olympia- und WM-Gold auch den EM-Titel.

Für Deutschland, das auf den ersten Pflichtspielsieg gegen Dänemark seit 2016 weiter warten muss, enden mit dem Finale von Herning zweieinhalb intensive Wochen, die der jungen Mannschaft trotz der Final-Niederlage reichlich Rückenwind geben dürften.

Silber ein Erfolg für Deutschland

Golla und Co. überzeugten nicht bloß mit sechs Siegen, darunter Erfolge gegen Spanien, Frankreich und Kroatien. Sie holten auch die insgesamt fünfte EM-Medaille für eine DHB-Auswahl. Neben den beiden Titeln 2004 und 2016 gewann ein deutsches Team 1998 Bronze sowie 2002 Silber.

