Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe K gegen Dritter Gruppe D/E/I/J/L
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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe K spielt gegen Dritter Gruppe D/E/I/J/L in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 03:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 03:30 Uhr
Kansas City
Sieger Gr. K
SGK
-:-
3. D/E/I/J/L
3 DEIJL
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe K
- 0
- Siege Dritter Gruppe D/E/I/J/L
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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