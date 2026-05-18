Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger AF 7 gegen Sieger AF 8

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger AF 7 spielt gegen Sieger AF 8 in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 12.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.