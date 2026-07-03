WM-Sechzehntelfinale: Portugal gewinnt Thriller gegen Kroatien

In der Nachspielzeit des Spiels gegen Kroatien macht Portugal bei der WM 2026 den Achtelfinaleinzug klar. Davor liefern sich beide Mannschaften einen spektakulären Schlagabtausch.

Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien fing langsam an. Doch Halbzeit zwei entwickelte sich zu einem verrückten Spektakel. 03.07.2026 | 10:22 min

Cristiano Ronaldo hat Luka Modric im Duell der Altmeister in die WM-Rente geschickt und seinen Traum vom ultimativen Triumph am Leben erhalten. Portugal bezwang Kroatien im Sechzehntelfinale von Toronto mit 2:1 (0:0). Während CR7 bei seiner sechsten Weltmeisterschaft weiter seinen ersten Titel jagt, tritt Modric im Alter von 40 Jahren ohne die große Krönung von der Weltbühne ab.

Ronaldo (68., Foulelfmeter nach Videobeweis) mit seinem dritten Turniertor und Goncalo Ramos (90.+4) schossen die Portugiesen zum Sieg. Für Kroatien war Ivan Perisic (53.) erfolgreich. Portugals Achtelfinal-Gegner ist am kommenden Montag (21 Uhr MESZ / ZDF live) Europameister Spanien.

Im Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien kommt es in der Nacht zum Duell der beiden Altstars Cristiano Ronaldo gegen Luka Modrić. Für einen von beiden wird es wohl die letzte WM sein. 02.07.2026 | 1:50 min

Sowohl für Ronaldo als auch für Modric wird es die letzte WM sein; beim Turnier 2030 wären sie 45 beziehungsweise 44 Jahre alt.

Portugal startet verheißungsvoll

Portugal war zu Beginn tonangebend. Bruno Fernandes (4.) scheiterte mit der ersten Topchance an Kroatiens Torwart Dominik Livakovic, auch der Nachschuss wurde geblockt. Modric und Co. lauerten auf Konter, spielten ihre Umschaltmomente jedoch nicht gut genug aus.

Wenn man noch ein Tor braucht, dann ruft man mich, dann komme ich, dann kommt Goncalo Ramos und macht einen rein. „ Goncalo Ramos über Goncalo Ramos

Die nächste aussichtsreiche Möglichkeit hatte Portugals Innenverteidiger Renato Veiga (16.), als er eine Ecke von Nuno Mendes völlig frei über das Tor köpfte. Während sein Team drängte, hing Ronaldo bis dahin in der Luft und kam aus dem Spiel heraus zu keiner Abschlussposition.

Wenn Portugal gefährlich wurde, war meist Fernandes beteiligt. Einen Flachschuss des Spielmachers (33.) klärte Livakovic am kurzen Pfosten nur mit Mühe.

Kroatien übernimmt nach der Pause das Kommando

Nach der Halbzeitpause traten die Kroaten weitaus mutiger auf - und strahlten sofort Gefahr aus. Portugals Keeper Diogo Costa lenkte einen Versuch von Mateo Kovacic (48.) an das Außennetz.

Kurz darauf ließ Portugals Abwehr Perisic nach einer Flanke von Josip Stanisic komplett allein, der 37-Jährige vollstreckte eiskalt. Die Seleção antwortete trotzig: Rafael Leão (58.) donnerte den Ball aus der Distanz ans Lattenkreuz.

Der eine bestreitet noch mindestens ein WM-Spiel, der andere keines mehr: Cristiano Ronaldo (links) und Luka Modric nach dem Abpfiff. Quelle: Imago / Pixsell / Sanjin Strukic

Ronaldos Tor und Kroatiens nicht gegebener Ausgleich

Wenig später durfte Ronaldo doch noch feiern, als er einen nach Videobeweis fälligen Elfmeter verwandelte. Kroatien wehrte sich nun heftig: Kovacic (75.) zwang Costa zu zwei Glanzparaden.

In der dramatischen Nachspielzeit nickte der nach 64 Minuten eingewechselte Ramos eine Maßflanke von Leao perfekt ein. Der vermeintliche Ausgleich von Josko Gvardiol (90.+13) wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen.

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Quelle: SID