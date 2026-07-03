19′ Kroatien steht derzeit sehr sattelfest, legt bisher großen Wert auf eine sichere Defensive. Das geht auf Kosten der eigenen Angriffsbemühungen. In dieser Hinsicht tut sich momentan gar nichts. Aber auch die Portugiesen kommen aktuell nicht durch.

17′ Gelbe Karte für Rúben Dias (Portugal)

Wegen eines Ellbogeneinsatzes gegen Ante Budimir kassiert Rúben Dias die erste Verwarnung dieses Sechzehntelfinales.

16′ Nuno Mendes tritt zur zweiten portugiesischen Ecke an. Die hohe Hereingabe findet am Torraum den Schädel von Renato Veiga. Dessen Kopfball aus etwa fünf Metern fliegt über die KIste.

15′ Portugal wirkt inzwischen aktiver, verzeichnet die größeren Spielanteile und inszeniert mehr in Richtung Tor.

13′ Erst jetzt darf Cristiano Ronaldo zu diesem Freistoß antreten, probiert es aus dem rechten Halbfeld direkt. Der Rechtschuss bleibt in der Mauer hängen, trifft dort Marin Pongračić im Genitalbereich, was diesem unangenehme Schmerzen beschert.

11′ Nach einem Foul von Mateo Kovačić an Nuno Mendes gibt es einen Freistoß in aussichtsreicher Position für die Iberer. Bis zur Ausführung sind einige Vorbereitungen zu treffen. Das nimmt Zeit in Anspruch.

9′ Nahe dem rechten Strafraumeck schlägt Pedro Neto eine Flanke gefühlvoll in Richtung des zweiten Pfostens. Keeper Dominik Livaković fliegt an der Hereingabe vorbei. Doch kein portugiesischer Stürmer kann davon profitieren.

7′ Portugal bleibt am Drücker, erarbeitet sich die erste Ecke dieser Partie. Auf der rechten Seite kümmert sich Rafael Leão darum. Nach der hohen Hereingabe kommt João Cancelo aus dem Hintergrund zum Rechtsschuss. Bei der Volleyabnahme fehlt es an Überzeugung.

4′ Erste gute Torszene! Nun wollen sich die Portugiesen auch nicht länger bitten lassen, schaffen es in den Strafraum. Rafael Leão stürmt über links fast bis zur Grundlinie, passt flach in die Mitte Aus vollem Lauf schießt Bruno Fernandes mit dem rechten Fuß flach aufs Tor. Dominik Livaković pariert stark.

3′ Zielgerichtet gehen dann erstmals die Kroaten zu Werke. Ivan Perišić spielt von links in den freien Raum, schickt Martin Baturina. Dessen flache Hereingabe gelangt zu Ante Budimir. Dessen Linksschuss wird eine beute von Diogo Costa.

1′ Soeben gibt der norwegische FIFA-Referee Espen Eskås die Partie frei. Um 19:00 Uhr Ortszeit stoßen die Kroaten an. Das haben die beiden Altstars Cristiano Ronaldo und Luka Modrić bei der Platzwahl ausgeknobelt.

1′ Spielbeginn

Seit dem ersten Aufeinandertreffen 1996 hat es zehn Duelle dieser beiden A-Nationalmannschaften gegeben. Nur eines davon ging an Kroatien, geschehen in einem Freundschaftsspiel 2024 in Oeiras (2:1). Dagegen haben die Portugiesen sieben Siege eingefahren – darunter auch bei den beiden Endrundenpartien. Bei der EURO 1996 in England gab es in einem Gruppenspiel einen 3:0-Erfolg. Bei der EM 2016 in Frankreich gewannen die Iberer auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale mit 1:0.

Dennoch wartet Kroatien noch auf einen Titel, hatte auch in der Nations League in einem Endspiel das Nachsehen (2023). Portugal hingegen hat als größten Erfolg den EM-Titel 2016 zu Buche stehen. Darüber hinaus wusste man als zweimaliger und amtierender Nations-League-Sieger (2019, 2025) zu gefallen.

Kroatien hat sogar einen Punkt mehr gesammelt. Verantwortlich dafür waren die Siege gegen Panama (1:0) und Ghana (2:1). Allerdings hatte man zum Auftakt gegen den späteren Gruppenersten England hatte Nachsehen (2:4). So sind die Kroaten bei der siebten WM-Teilnahme zum vierten Mal über die Vorrunde hinausgekommen. Und wann immer das zuvor passierte, gab es letztlich stets eine Medaille – 2018 Silber sowie 1998 und 2022 Bronze.

In diesem Sechzehntelfinale trifft also der Zweite der Gruppe K auf den Zweiten der Gruppe L. Die noch ungeschlagenen Portugiesen taten sich anfangs schwer gegen DR Kongo (1:1), lösten dann die Pflichtaufgabe gegen WM-Neuling Usbekistan (5:0) und begnügten sich zum Abschluss mit einem 0:0 gegen Gruppensieger Kolumbien. Damit erreichte der WM-Dritte von 1966 bei der neunten Endrundenteilnahme zum sechsten Mal die K.o.-Phase.

Im Vergleich zum 0:0 im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Kolumbien nimmt Roberto Martínez zwei Wechsel vor. Anstelle von Rúben Neves und João Félix rücken João Neves und Rafael Leão in die portugiesische Startelf. Auf kroatischer Seite sieht Zlatko Dalić nach dem 2:1-Erfolg gegen Ghana keinen Grund, an seiner Anfangsformation irgendetwas zu ändern.