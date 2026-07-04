Fußball-WM in der Taktikanalyse: Was Frankreich so stark macht

Vizeweltmeister ist Topfavorit:Taktikanalyse: Was Frankreich so stark macht
von Ullrich Kroemer
Sportwissenschaftler Daniel Memmert analysiert bei der WM in Nordamerika die Taktik der spannendsten Teams. In Teil zwei der Taktikserie im Fokus: Frankreich.
Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln ist derzeit im Rahmen von Forschungskooperationen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA auf Reisen. Für zdfheute.de nimmt er die spannendsten Teams der WM unter die Lupe. Dabei richtet er seinen Fokus im zweiten Teil seiner Analysereihe auf Vize-Weltmeister Frankreich. Die Franzosen haben die Stellung als Topfavorit in ihren bisherigen Auftritten eindrucksvoll untermauert - zuletzt beim grandiosen 3:0 gegen Schweden.
"Eigentlich", so Memmert, "haben die Franzosen keine echte Schwäche, nahezu zwei vollwertige Teams im Team, das heißt, nahezu 22 Spieler auf einem Niveau." Dass etwa Stürmer Hugo Ekitiké verletzt fehlt, falle angesichts dieser Fülle an Qualität kaum auf. Somit sind die Franzosen in allen Prognosen, auch in jender der DSHS Köln, die Frankreich eine Titelwahrscheinlichkeit von 18,5 Prozent bescheinigt, der Favorit auf den WM-Triumph
Umschaltspiel: 100 Prozent Endgeschwindigkeit plus Technik
Die größte Stärke der Franzosen, so der Studiengangsleiter des Masters Spielanalyse an der DSHS, sei das Umschalten von der Defensive in die Offensive.
So geschehen etwa bei den beiden Toren von Ousmane Dembélé gegen Norwegen zum 1:0 und 2:0. Man dürfe die Franzosen getrost als "echte Kontermannschaft" bezeichnen, "in dieser Spielphase können die schnellen Spieler Dembélé, Bradley Barcola und Kylian Mbappé ihre komplette Endgeschwindigkeit plus Technik zu 100 Prozent ausspielen".
Systematik: Weniger Prinzipien, mehr Freiheit und Qualität
Die Equipe tricolore spiele in der Offensive weniger mannschaftlich systematisch mit so vielen Spielprinzipien und Abläufen wie etwa Deutschland, hat Memmert beobachtet. Vielleicht ein Vorteil, der den Superstars den nötigen Freiraum gibt.
Wie ballsicher die Ausnahmekönner im letzten Drittel agieren und auch gegen tiefstehende Gegner ein Powerplay-Spiel aufziehen können, ist beeindruckend.
Spielmacher: Fixpunkt vom FC Bayern
Anders als beim FC Bayern ist Michael Olise nicht auf dem rechten Flügel zu finden, sondern der zentrale Akteur der Franzosen. "Doch dabei agiert er nicht immer als echter Zehner, sondern ist in nahezu allen Räumen zu finden, da er anscheinend mit allen Freiheiten ausgestattet wurde", so der Taktikexperte.
Besonders gefährlich sei der Regisseur "über beide Halbspuren, da hier seine geniale Raumorientierung, sein brillanter erster Kontakt und seine Entscheidungsqualität auf Weltklasse-Niveau voll zur Entfaltung kommen".
Chancen für die Gegner: Hoffen auf individuelle Fehler
Schwächen haben die Franzosen kaum. Doch gegen den Irak, der deutlich besser im zentralen Block als Norwegen verteidigte, habe die "Grande Nation" häufig nur quer gespielt, so die Analyse von Memmert; echte, eintrainierte Spiel-Prinzipien seien kaum zu erkennen gewesen.
"Zudem war das Zentrum teilweise schlecht besetzt somit keine Vertikalität durchs Zentrum möglich", so der Professor. "Obwohl die Abwehr Frankreichs bislang kaum gefordert war, müssen Gegner versuchen, individuelle Fehler zu provozieren", sagt Memmert. So wie beim 1:2 von Norwegen, bei dem Dayot Upamecano nicht eingriff.
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