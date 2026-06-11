Fußball: Tah und Schlotterbeck bilden harmonisches Defensiv-Paar

Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck dürften während der WM als Innenverteidiger-Paar erste Wahl sein beim DFB-Team. Kurz vor dem deutschen Turnierstart versprühen beide Zuversicht.

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Die beiden deutschen Innenverteidiger sehen sich bei der Fußball-WM zu Großem fähig. "Wir profitieren echt voneinander, haben unterschiedliche Stärken", sagte Nico Schlotterbeck über das Zusammenspiel mit seinem Nebenmann Jonathan Tah bei der Nationalmannschaft. "Ich weiß", ergänzte Schlotterbeck im DFB-Quartier in Winston-Salem, "wenn wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, sind wir ein sehr gutes Duo. Wir brauchen uns vor keinem Innenverteidiger-Duo der Welt zu verstecken".

Gegenseitige Wertschätzung

Das gilt es zunächst gegen Außenseiter Curacao am Sonntag in Houston zu beweisen. Die gegenseitige Wertschätzung ist allerdings schon vor dem WM-Auftakt riesig." Nico ist ein überragender Innenverteidiger, ein besonderer Typ, sehr extrovertiert, hat immer einen Spruch auf Lager - mag ich", sagte Tah. "Auf dem Platz kann er uns sehr viel geben", ergänzte der Bayern-Profi: "Mit Ball gibt es nicht viele, die auf dem Niveau unterwegs sind, das macht er überragend, ist mutig."

Ich finde es top, wie er sich entwickelt hat die letzten Jahre. „ Jonathan Tah über Nico Schlotterbeck

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Die Rollenverteilung ist klar

Schlotterbeck gab das Kompliment umgehend zurück. "Jona hat die letzten drei, vier Jahre einen extremen Step gemacht", sagte er. Tahs erste Saison in München sei "richtig, richtig gut" gewesen. "Er ist ein unglaublich guter Verteidiger im Tor-Beschützen, das hat man gegen die USA gesehen" bei der WM-Generalprobe (2:1). Auch über die Rollenverteilung gab der Dortmunder Auskunft: Tah gebe "den Takt" und die Verteidigungshöhe vor. "Er ist einer, der ein bisschen mehr spricht und die Vorderleute coacht. Ich gucke dann auf Jona."

Als Team wolle die DFB-Auswahl gegen Curacao "das erste Mal zeigen, wie gut wir sind", sagte Schlotterbeck, der überzeugt ist, dass dies auch danach gelingen wird. "Wir haben sehr, sehr viele Spieler, die sehr talentiert sind, die sich noch gar nicht den Kopf machen. Und viele Spieler, die auf ihrem Peak sind. Die Mischung in der Mannschaft ist brutal gut. Wir müssen uns vor gar niemandem verstecken."

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Schlotterbeck zu Real? "Fokus auf WM"

Von angeblichem Interesse von Real Madrid an seinen Diensten hat Schlotterbeck gehört. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund will sich jetzt aber nur auf die WM konzentrieren. "Ja, man kriegt so etwas natürlich mit über die Medien, aber grundsätzlich habe ich das schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, der komplette Fokus liegt jetzt auf der WM, liegt auf dem ersten Spiel."

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Real Madrids Trainer-Rückkehrer José Mourinho hat den Berichten spanischer Medien zufolge Interesse geäußert, Schlotterbeck zu verpflichten. Der Abwehrspieler hatte im April seinen Vertrag beim BVB bis 2031 verlängert.

Auch der FC Bayern München galt als ein möglicher neuer Verein. Angeblich soll Schlotterbeck die Möglichkeit haben, Dortmund in diesem Sommer trotz des neuen Kontrakts zu verlassen. Zu einer möglichen Ausstiegsklausel äußerte er sich nicht.

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Quelle: SID, dpa