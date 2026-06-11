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Fußball-WM

Nach Einreiseaffäre: Somalischer Schiri pfeift UEFA Supercup

Artan durfte nicht in USA einreisen:Nach Einreiseaffäre: Somalischer Schiri pfeift UEFA Supercup

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Er sollte bei der WM in den USA Spiele pfeifen, doch ihm wurde die Einreise verweigert. Jetzt wurde Omar Artan als Schiedsrichter für das Finale des UEFA Supercups nominiert.

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Schiedsrichter Omar Artan durfte zur WM nicht in die USA einreisen.

Quelle: AFP

Nachdem die USA ihm die Einreise verweigert haben, hat die Europäische Fußball-Union den ursprünglich als WM-Schiedsrichter vorgesehenen Omar Artan als Unparteiischen für den UEFA Supercup angesetzt. Der Somalier soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten, wie die UEFA mitteilte.

Artan (34) sei "ein hervorragender junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf dem höchsten Wettbewerbsniveau der Afrikanischen Fußballkonföderation bewiesen hat", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Fußball ist dazu da, Menschen zu verbinden, und die UEFA möchte ihren Respekt vor Omar und seinen herausragenden Schiedsrichterqualitäten zeigen, die ihm eine so prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben.

Aleksander Ceferin, UEFA-Präsident

Man sieht Nils Kaben

Die Chancen, dass der somalische Schiedsrichter Omar Artan noch bei der Fußball-WM eingesetzt wird, stehen nach Einschätzung des ZDF-Sportreporters Nils Kaben nahe Null.

09.06.2026 | 9:08 min

Schiedsrichter aus Somalia wurde Einreise in die USA verweigert

Artan, der als erster Schiedsrichter Somalias bei einer Weltmeisterschaft Spiele leiten sollte, war die Einreise in die USA verweigert worden. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation.

Der als Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 ausgezeichnete Artan war vom Weltverband FIFA für die WM nominiert, am Flughafen von Miami aber von US-Behörden abgewiesen worden. Der afrikanische Fußballverband hatte ihn als einen von sieben afrikanischen Unparteiischen für die diesjährige Weltmeisterschaft ausgewählt.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Quelle: SID, dpa
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