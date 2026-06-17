Erster WM-Sieg seit 1990: Österreich schlägt Jordanien mit Mühe

Österreich hat sich beim 3:1-Auftaktsieg gegen WM-Neuling Jordanien schwer getan. Marco Arnautovic provoziert ein Eigentor und verwandelt den entscheidenden Elfmeter.

WM-Neuling Jordanien zeigt gegen Österreich einen starken Auftritt. Die Entscheidung im Auftaktspiel fällt spät in der zweiten Hälfte. 17.06.2026 | 8:24 min

Es war ein Stück harte Arbeit. Gegen mutige Jordanier hatten die Österreicher ihrer Schwierigkeiten. Der Außenseiter setzte einige gefährliche Konter und hatte sogar genau so viele Schüsse aufs Tor wie die Österreicher. Am Ende setzte sich der Favorit aber mit 3:1 durch.

"Es war das erwartet schwere Spiel", sagte Rangnick, "Jordanien hat das richtig gut gemacht, hat uns das Leben schwer gemacht. Wir sind eigentlich erst Mitte der zweiten Halbzeit in unser Spiel reingekommen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, aber das war ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit."

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Schmid schießt erstes ÖFB-Tor seit 1998

In Santa Clara musste sich der Favorit gegen mutige Jordanier zunächst in Geduld üben, ehe Romano Schmid (20.) Österreich mit einem Traumtor beim ersten WM-Auftritt seit 1998 erlöste: Bei seinen Teamkollegen brachen alle Dämme, als Schmid nach seinem sehenswerten Treffer zur Bank stürmte und in einer Jubeltraube verschwand.

Ali Olwan (50.) bescherte Jordanien danach einen historischen Moment und sorgte für den ersten Treffer des Landes bei einer Weltmeisterschaft.

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Arnautović provoziert Eigentor - und trifft selbst

Gegen flinke Jordanier, die bei ihrer WM-Premiere einen engagierten Auftritt zeigten, gerieten die Österreicher mehrmals ins Schwimmen. Im nächsten Duell mit Argentinien muss sich das Team von Rangnick dringend steigern, um dem Weltmeister um Superstar Lionel Messi die Stirn bieten zu können.

In der 76. Minute brachte ein Eckball das 2:1 für Österreich. Yazan Al-Arab lenkte den Ball mit seinem Rücken ins eigene Tor. Provoziert hat das Eigentor Marco Arnautović. Der Ex-Stürmer von Werder Bremen erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter das 3:1.