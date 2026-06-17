Lionel Messi stellt WM-Torrekord ein - und entgeht roter Karte

Auch Mbappé und Haaland treffen doppelt:Messi stellt WM-Torrekord ein - und entgeht roter Karte
von Tobias Bluhm
Mit einer Drei-Tore-Gala zum Rekord: Lionel Messi hat den WM-Torrekord von Miroslav Klose geknackt. Dennoch wird kontrovers über ein Foul diskutiert: Hätte Messi Rot sehen müssen?
Es ist kein Geheimnis, dass viele Fußball-Romantiker ein Faible für sprachliche Bilder haben. Aus einer ansehnlichen Torvorlage wird schnell ein "Zuckerpass", aus extrem defensiver Taktik ein "Mauern". Und wenn Spiele denkwürdig enden, dann schwärmen Fans gern von "magischen Nächten".
Dass Lionel Messi tatsächlich zaubern kann, ist eher unwahrscheinlich.
Und doch schafft er es immer wieder, auch 7.305 Tage nach seinem ersten WM-Spiel und im gehobenen Fußballer-Alter von 38 Jahren, sämtliche Beobachter in seinen Bann zu ziehen. Beim Turnierauftakt gegen Algerien führte er die argentinische Nationalmannschaft im Alleingang zum 3:0-Sieg und schoss alle Tore.
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16. WM-Tor: Messi stellt Klose-Rekord ein
Am Tag danach steht eine Statistik im Fokus aller Schlagzeilen: In seinem 200. Länderspiel hat Messi den WM-Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. In der ewigen Liste der WM-Torjäger liegen nun beide mit 16 Treffern gleichauf. "Wer auch immer die Drehbücher für Lionel Messi schreibt, hat es wieder getan", jubelte die britische Boulevardzeitung "Sun".
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Dabei liegen hinter dem Offensivspieler von Inter Miami einige "schwierige Tage", wie er nach dem Spiel selbst sagte, ohne dies weiter auszuführen. Die Ablenkung abseits des Platzes schien seine Leistung in Kansas City jedoch kaum zu schmälern - abgesehen von einem Makel in der 31. Spielminute.
Grobes Foul bleibt ohne Folgen: "Da kannst du nur Rot geben"
In jener Minute räumte der Superstar seinen Gegner Aissa Mandi im Mittelfeld ab - ein grobes Foul, das beim Stand von 1:0 allerdings nicht geahndet wurde.
Kinhöfer erklärt: "Er trifft ihn oberhalb des Knöchels und konnte den Ball nicht spielen. Was weniger zum Vorschein kommt, ist die Intensität." Zwei von drei Kriterien für eine rote Karte seien damit gegeben. Messi hätte durchaus vom Platz fliegen können.
Mbappé nun Frankreichs Rekordtorschütze
Es ist also auch ein großes Glück, dass "La Pulga" überhaupt lange genug auf dem Feld stand, um seine WM-Treffer Nummer 15 und 16 zu erzielen. Zumal er beim Wettschießen um den Klose-Rekord nicht konkurrenzlos ist - Frankreichs Superstar Kylian Mbappé sitzt ihm im Nacken.
Messi brauchte für seine 16 Tore sechs Weltmeisterschaften, Mbappé steht nach der ersten Partie in seiner dritten WM schon bei 14 Treffern. Dank zwei Toren gegen Senegal ist er nun Frankreichs Rekordtorschütze.
Haaland nervös und mit Doppelpack
Und es gibt noch eine dritte Geschichte aus der "magischen Nacht" in den USA, Kanada und Mexiko. Sie gehört Erling Haaland. Im Vereinsfußball gehört er zu den Besten seiner Generation, im Nationaltrikot hat er nun jedoch zum ersten Mal die Gelegenheit, sich bei einer Weltmeisterschaft auszuzeichnen.
Offenbar war seine Motivation für das erste WM-Turnier groß: Der Angreifer von Manchester City traf gegen den Irak doppelt. Selbst er, der mit seinen 25 Jahren schon so viel erlebt und gewonnen hat, habe vor der Premiere "seine Nerven" gespürt.
Internationale Presse feiert routinierten Messi
Mit solchen Sorgen hat Routinier Lionel Messi inzwischen nicht mehr zu kämpfen. Während die Fußballwelt ihrem König huldigte, blieb er nach seiner Leistung eher wortkarg. "Ich liebe Fußballspielen, es ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin. Wenn ich mich gut fühle, gebe ich alles", sagte er.
Nicht als Geschenk, sondern als Gegenstand harter Arbeit wird er bei den verbleibenden WM-Spielen - wie viele es auch immer werden - nun den alleinigen Torrekord ins Visier nehmen. Wie und wann auch immer es geschieht: Miroslav Klose wird sich wohl freuen. Er outete sich schon kurz vor der WM als "großer Fan von Messi" und nannte seinen designierten Nachfolger ein "Genie".
Mit Material von dpa und sid.
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