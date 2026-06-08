Fußball-WM: DFB-Team bezieht WM-Quartier in Winston-Salem

The Graylyn Estate in Winston-Salem:DFB-Team bezieht WM-Quartier
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft residiert bei der Fußball-WM in Winston-Salem, North Carolina. Hier sollen die Nationalspieler zur Ruhe kommen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem bezogen. Das DFB-Team fuhr am Montag in drei Bussen nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago um 13:19 Uhr Ortszeit an der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vor.
Danach stand für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team ein gemeinsames Mittagessen an, ehe sich der DFB-Tross in dem in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil erbauten Anwesen in Ruhe umschaute.
Erstes Training am Anreisetag
Assan Ouédraogo nahm seine Teamkollegen im Sonnenschein und bei schwül-warmen Temperaturen in Empfang. Der für den verletzten Lennart Karl nachnominierte Leipziger war schon am Sonntag in North Carolina eingetroffen.
Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb für den viermaligen Weltmeister aber nicht. Nagelsmann bat seine Stars noch am Abend auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University zu einem öffentlichen Training.
3.000 Fans beim Training dabei
Die 3.000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Deutschland startet am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao in die WM. Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Ecuador.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026