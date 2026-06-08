Fußball-WM: DFB-Team bezieht WM-Quartier in Winston-Salem

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft residiert bei der Fußball-WM in Winston-Salem, North Carolina. Hier sollen die Nationalspieler zur Ruhe kommen.

Ankunft der DFB-Spieler in ihrem WM-Quartier Winston-Salem Quelle: dpa

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem bezogen. Das DFB-Team fuhr am Montag in drei Bussen nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago um 13:19 Uhr Ortszeit an der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vor.

Wir haben hier viel Ruhe, ein Kontrastprogramm zu Chicago, wo natürlich viel Trubel ist. Wir haben viel Fläche, ein Hotel ganz für uns. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Danach stand für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team ein gemeinsames Mittagessen an, ehe sich der DFB-Tross in dem in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil erbauten Anwesen in Ruhe umschaute.

Die Nationalmannschaft bezieht ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Welche Annehmlichkeiten der Umzug für das DFB-Team bedeutet und was in North Carolina zuerst ansteht. 08.06.2026 | 1:57 min

Erstes Training am Anreisetag

Assan Ouédraogo nahm seine Teamkollegen im Sonnenschein und bei schwül-warmen Temperaturen in Empfang. Der für den verletzten Lennart Karl nachnominierte Leipziger war schon am Sonntag in North Carolina eingetroffen.

Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb für den viermaligen Weltmeister aber nicht. Nagelsmann bat seine Stars noch am Abend auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University zu einem öffentlichen Training.

Joshua Kimmich steht wie kaum ein anderer deutscher Fußballer für das DFB-Team. Die neue "sportstudio"-Produktion "Kapitän Kimmich" begleitet ihn von der EM 2024 bis zur WM 2026. 05.06.2026

3.000 Fans beim Training dabei

Die 3.000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Deutschland startet am 14. Juni gegen Außenseiter Curaçao in die WM. Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Ecuador.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Quelle: SID