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WM 2026: Curaçaos Torhüter Eloy Room stellt Rekord auf

15 Paraden in 90 Minuten:Curaçaos Torhüter Room stellt WM-Rekord auf

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Eigentlich gibt es schon genug zu feiern für Curaçao. Das Remis gegen Ecuador war der erste WM-Punkt jemals. Zusätzlich darf sich Torhüter Room über einen Rekord freuen.

Curacaos Torhüter Eloy Room im Spiel gegen Ecuador

Ecuador trifft am 2. Spieltag der deutschen Gruppe E in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Curaçao. Sehen Sie hier die Partie in der Wiederholung.

21.06.2026 | 127:59 min

Eloy Room hat als Fußball-Nationaltorhüter von Curacao im Gruppenspiel gegen Ecuador WM-Geschichte geschrieben. Der 37-Jährige kam beim 0:0 auf 15 Paraden - seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr während der regulären Spielzeit. Der im niederländischen Nijmegen geborene Schlussmann bescherte dem Debütanten damit den ersten Punkt seiner WM-Geschichte.

"Es klingt wirklich schön, wenn man das alles so zusammenzählt, aber während des Spiels habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht", sagte Room: "Aber natürlich wusste ich, dass es ein intensives Spiel war, mit vielen Paraden." Die Bestmarke in einem WM-Spiel bleibt aber weiter bei Tim Howard.

Howard bleibt mit einer Parade vorn - hatte aber mehr Zeit

Der Torhüter der USA verzeichnete bei der WM 2014 im Achtelfinale gegen Belgien (1:2) sogar 16 Paraden, durfte aber dank Verlängerung damals eben 120 Minuten lang spielen.

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"Ein bisschen ärgere ich mich, dass ich den Rekord von Tim Howard nicht erreicht habe", so Room: "Aber ich glaube, er hat beim Zuschauen des Spiels schon geschwitzt, weil ich ihm ziemlich nahe gekommen bin. Aber nein, es ist unglaublich." Room hätte Howards Rekord fast eingestellt, doch beim späten Lattentreffer von Angelo Preciado (90.) musste der Torhüter des FC Miami nicht mehr eingreifen.

Room dankt auch seinem Team

Er habe das aber "nicht allein" geschafft, betonte der 72-malige Nationalspieler: "Ich habe das gemeinsam mit der Mannschaft gemacht – mit meinen Verteidigern, den Mittelfeldspielern und den Stürmern.

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Wir haben das als Team geschafft." Für ihn sei es "etwas ganz Besonderes, aber gleichzeitig ist es auch einfach mein Beruf. Deshalb habe ich versucht, der Mannschaft zu helfen", so Room. Das habe diesmal "perfekt funktioniert".

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Quelle: SID
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