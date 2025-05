UEFA Europa League: FAQ zur Saison 2024/25

Das Endspiel der Europa League findet am 21. Mai 2025 (21 Uhr) im Estadio San Mames in Bilbao (Spanien) statt. Es wird das 16. Finale des Wettbewerbs in der aktuellen Form sein und das 54. seit der Einführung des UEFA-Cups. Nach der Champions League ist die Europa League der wichtigste Wettbewerb im europäischen Männer-Fußball.