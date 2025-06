Fußball - U21-EM: Spanien gegen Slowakei mit Last-Minute-Sieg

Nino Marcelli (Slowakei) und Gerard Martin (Spanien) im Kampf um den Ball Quelle: Imago

Spanien ist mit einem mühevollen Auftaktsieg in die U21-EM gestartet. Der Rekord-Europameister setzte sich am Mittwochabend gegen Gastgeber Slowakei in letzter Minute mit 3:2 (2:0) durch, dabei verspielten die Spanier eine 2:0-Führung.

Marc Pubill (16.) und Mateo Joseph (18.) hatten die anfangs starken Iberer in Führung gebracht. Die Slowakei, mit Holstein Kiels Verteidiger Dominik Javorcek in der Startelf, kam nach der Pause aber ebenfalls in kurzer Zeit zurück. Samuel Kopasek (48.) und Tomas Suslov (53.) per Foulelfmeter glichen das Spiel aus, Spanien rannte in der Folge an und belohnte sich spät. Cesar Tarrega vom FC Valencia sorgte in der 90. Minute noch für den erfolgreichen Auftakt für den Favoriten.

15 Spiele ungeschlagen und gespickt mit Stammspielern aus der Bundesliga: Die U21-Nationalmannschaft reitet auf einer Erfolgswelle zur EM in der Slowakei. Was macht die Auswahl so besonders? 29.05.2025 | 14:33 min

Deutsche Junioren starten gegen Slowenien in EM

Die deutsche Auswahl bestreitet ihren Auftakt in Gruppe B am Donnerstag (21 Uhr) in Nitra gegen Slowenien. Anschließend geht es für das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo noch gegen Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni).

Aus den vier Vierergruppen erreichen die jeweils zwei besten Teams das Viertelfinale. Das Endspiel steigt am 28. Juni in der Hauptstadt Bratislava.

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo muss bei der EM auf einige Leistungsträger verzichten. Mit dabei ist dafür Nick Woltemade, einer der Aufsteiger der vergangenen Fußball-Saison. 11.06.2025 | 1:37 min

