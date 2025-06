Nach Nations League: Wo steht das DFB-Team ein Jahr vor der WM?

Zwei Niederlagen in der Nations League haben der Euphorie rund um das DFB-Team einen herben Dämpfer verpasst. Wo steht die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Jahr vor der WM? 09.06.2025 | 14:07 min

Knapp ein Jahr nach der Heim-EM ist in Fußball-Deutschland wieder Ernüchterung eingekehrt. Die Situation ist nicht vergleichbar mit dem Herbst 2023, als Niederlagen gegen die Türkei und Österreich eine tiefe Depression auslösten, dafür sind Spanien und Frankreich andere Kaliber. Aber gemessen an dem von Bundestrainer Julian Nagelsmann formulierten Ziel, Weltmeister zu werden, ist der letzte Platz im Final Four der Nations League ein herber Rückschlag.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erspielt sich im kleinen Finale gegen Frankreich Chancen, aber die Effizienz fehlt. Frankreich indes schlägt eiskalt zu und gewinnt 2:0. 09.06.2025 | 2:59 min

DFB-Team ohne Rückenwind in die WM-Quali

"Wir sind aktuell noch ein paar Prozentpunkte schlechter als die Topteams", sagt Nagelsmann selbst. Vor der WM im kommenden Jahr steht noch die Qualifikation dafür an. Die Gegner Slowakei, Nordirland und Luxemburg sind von der Papierform zwar nicht angsteinflößend, müssen aber auch erstmal geschlagen werden. Der Plan, mit Rückenwind in die Qualifikation zu gehen, ist jedenfalls gescheitert.

Ich schätze die deutsche Mannschaft so ein, dass sie noch weit entfernt von der absoluten Weltklasse ist. „ DFB-Reporter Patrick Berger im Bolzplatz

Der Plan, mit Rückenwind in die Qualifikation zu gehen, ist jedenfalls gescheitert. Die entscheidende Frage lautet daher im Augenblick: War der Flop im Final Four eine Momentaufnahme oder legt er den Blick auf das tatsächliche Kräfteverhältnis im Weltfußball frei?

Zahlreiche Ausfälle in der Nations League

Und auch diejenigen, die auf die große Verletztenliste hinwiesen, bestätigten damit nur, dass Deutschland auf seine Erste Elf angewiesen ist, um mit den Top-Nationen mithalten zu können. "Musiala, Rüdiger, Havertz, Schlotterbeck, Stiller - der Qualitätsverlust war und ist offensichtlich", sagt Bolzplatz-Moderator Conan Furlong. ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter ergänzt: "Der große Elefant im Raum, über den alle reden, das ist die große Frage: Sitzt der zweite Anzug nicht?"

Offensichtlich tut er das nicht, auch wenn der Auftritt in der ersten Hälfte gegen Frankreich zumindest Hoffnung macht, dass es für die WM-Qualifikation reicht, um "ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag" zu legen, wie Niklas Füllkrug sagt.

15 Spiele ungeschlagen und gespickt mit Stammspielern aus der Bundesliga: Die U21-Nationalmannschaft reitet auf einer Erfolgswelle zur EM in der Slowakei. Was macht die Auswahl so besonders? 29.05.2025 | 14:33 min

Mehr Topspieler bei Frankreich oder Spanien

Es wird aber kaum reichen, um kurzfristig das riesige Talentreservoir auszugleichen, aus dem sich Nagelsmanns Kollegen Didier Deschamps, Luis de la Fuente und Roberto Martinez bedienen können. "Wir können natürlich nicht in zwei, drei Jahren alles aufholen, was wir vielleicht auch die letzten zehn Jahre nicht richtig gemacht haben", sagt der Bundestrainer.

Die vom DFB und der DFL finanzierte Studie "Jugendfußball in Deutschland im internationalen Vergleich" hat aufgezeigt, "dass wir in Deutschland deutlich abgeschlagen sind", wie der an der Untersuchung beteiligte Ex-Bundesligatrainer Alexander Nouri im Gespräch mit transfermarkt.de. sagt. "Es war kein deutscher Verein in den Top-10 der besten fünf Nationen plus Portugal, was das Produzieren von Topspielern anbelangt."

Für viele junge Fußballer in Deutschland endet der Karriere-Traum in der Sackgasse oder sie müssen große Umwege in Kauf nehmen. Andere Länder machen vor, wie es besser geht. 12.09.2024 | 12:56 min

Bis die Ergebnisse der Reformen im deutschen Nachwuchsbereich in der Breite greifen können, wird es noch ein paar Jahre dauern. Umso wichtiger ist es, dass Nagelsmann die Stärken seiner ersten eineinhalb Jahre als Bundestrainer, als er für eine neue Dynamik sorgte, wieder zur Geltung bringt.

Rückbesinnung auf Nagelsmanns Anfangszeit

"Das Zeichen war ganz klar: Niemand ist bei uns gesetzt, sondern alle müssen Leistung zeigen", erinnert sich Stiefvatter an den Start unter Nagelsmann. "Auf einmal hatten viele junge Spieler die Möglichkeit, sich auch zu zeigen."

Neu waren auch die vom Bundestrainer verteilten klaren Rollenprofile. Die sind fast auf jeder Position wieder nötig, aber besonders im offensiven Mittelfeld, um die Stärken der deutschen Weltklassespieler Florian Wirtz und Jamal Musiala optimal auf den Platz zu bringen. "Ich finde, wenn du diese beiden Spieler hast, musst du eigentlich alles um sie herum bauen", sagt DFB-Reporter Patrick Berger von Sky im Bolzplatz.