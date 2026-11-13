Kritik von BVB-Fans: BVB und Rheinmetall beenden Sponsoring-Deal

Wegen anhaltender Kritik von BVB-Fans:BVB und Rheinmetall: Aus für umstrittenen Sponsoring-Deal
Borussia Dortmund und der Rüstungskonzern Rheinmetall beenden kommendes Jahr ihre umstrittene Partnerschaft. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an dem Deal.
Nach drei Jahren ist Schluss: Borussia Dortmund und der Rüstungskonzern Rheinmetall beenden zum 30. Juni 2027 ihren umstrittenen Sponsoring-Deal. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans. Die Entscheidung haben der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen gemeinsam getroffen, wie sie am Freitag mitteilten.
"Diesen Aspekt haben wir selbstverständlich in unseren Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt und ernst genommen", erklärte der 57-Jährige in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten gemeinsamen Interview mit Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger.
Von Anfang an heftige Kritik
Der Fußball-Club und das Rüstungsunternehmen hatten im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft vereinbart. Doch die sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene. Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die BVB-Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung nicht bindend - aber bei der jetzigen Entscheidung dann doch ausschlaggebend.
Zuvor hatte bereits BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke gefordert, dass bei den Gesprächen mit Rheinmetall die Meinung der Mitglieder berücksichtigt werden müsste. "Ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden. Aber ich möchte alles das vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt", sagte Watzke in einem Podcast am Donnerstag.
In seiner Funktion als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung hatte Watzke 2024 den Sponsoringvertrag noch maßgeblich vorangetrieben. Als Vereinspräsident aber schlägt er andere Töne an und räumte ein: "Es hat den Verein schon Körner gekostet."
Millionen-Einnahmen fehlen, Rheinmetall bleibt weiter aktiv
Watzke-Nachfolger Cramer kündigte nun das Ende der Zusammenarbeit mit Rheinmetall an. Aber der BVB-Geschäftsführer machte auch deutlich, dass er persönlich hinter der Partnerschaft stehe, die noch bis zum Saisonende läuft. "Deshalb ist mir die Entscheidung auch nicht leichtgefallen", sagte Cramer.
Das Sponsoring-Aus hat finanzielle Folgen. Nach Medienberichten zahlt Rheinmetall pro Jahr zehn Millionen Euro.
Daher mahnte er: "Dieser Fall muss aber ein absoluter Ausnahme- und Einzelfall bleiben. Sonst gefährden wir unser mühsam erarbeitetes Vertrauen in der Wirtschaft massiv."
Auch wenn der Sponsoringvertrag mit Rheinmetall in seiner jetzigen Form nicht verlängert wird, unterstützt das Unternehmen weiterhin den BVB. "Wir bleiben definitiv miteinander verbunden", sagte Rheinmetall-Boss Papperger im Interview. Rheinmetall behalte unter anderem seine Loge im Dortmunder Stadion.
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