Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Torwart Michael Zetterer wechselt von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt und ersetzt damit Kevin Trapp. Beide Bundesligisten bestätigten den Transfer. In Frankfurt erhält Zetterer einen Vertrag bis 2029. Zu den Ablösedetails machten beide Clubs keine Angaben, im Raum steht aber eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro.

Bei der Eintracht folgt Zetterer auf Trapp, dessen Wechsel zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC am Dienstagabend bekanntgegeben wurde. Besonders brisant: Zetterer könnte schon zum Bundesliga-Auftakt am Samstag für die Eintracht das Tor hüten - gegen Werder.