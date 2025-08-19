Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Offiziell: Trapp von Frankfurt nach Paris
Schon länger wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Torhüter Kevin Trapp wechselt von Eintracht Frankfurt zum französischen Erstliga-Austeiger Paris FC.
Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.
Schon länger wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Torhüter Kevin Trapp wechselt von Eintracht Frankfurt zum französischen Erstliga-Austeiger Paris FC.
Bundesligist Union Berlin hat sich mit Linksverteidiger Derrick Köhn verstärkt. Der 26-Jährige wechselt von Galatasaray Istanbul an die Alte Försterei, nachdem er in der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen war. Die Berliner zahlen eine Sockelablöse von vier Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen von 500.000 Euro, wie Galatasaray mitteilte.
Köhn ist gebürtiger Hamburger und lief in seiner Karriere unter anderem schon für Bayern München II und Hannover 96 auf.
Nach Thomas Müller zieht es wohl auch den langjährigen HSV-Kapitän Sebastian Schonlau zu den Vancouver Whitecaps. Das berichten die "Bild" und "Sky". Demnach soll der Innenverteidiger beim kanadischen Klub aus der Major League Soccer (MLS) einen Vertrag bis Ende 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr erhalten.
Nach "Sky"-Informationen fliegt Schonlau am Mittwoch nach Kanada, um den Medizincheck zu absolvieren. Der HSV soll eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.
Im Poker um Christopher Nkunku vom FC Chelsea macht nun offenbar Bundesligist RB Leipzig dem FC Bayern Konkurrenz. Die Sachsen sollen bereits "intensive Gespräche" mit dem englischen Premier-League-Klub über eine Rückkehr des 27 Jahre alten Franzosen führen. Dies berichtet The Athletic.
Zuletzt war immer wieder vom Interesse der Bayern an Nkunku berichtet worden. Die Verhandlungen zwischen Chelsea und dem deutschen Rekordmeister sollen jedoch stocken. Die Münchner wollen den Offensivspieler ausleihen, die Blues verkaufen. Der Vertrag von Nkunku beim Klub-Weltmeister läuft noch bis 2029, im Gespräch ist eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro.
Michael Gregoritsch verlässt Medienberichten zufolge den SC Freiburg und steht vor einem Wechsel zu Brøndby Kopenhagen. Die mündliche Einigung soll schon erfolgt sein.
Die Freiburger haben in der Offensive mit Verpflichtungen zuletzt nachgelegt, weshalb der Stürmer mit einem Abgang liebäugelt. Mit Blick auf die WM 2026 will der österreichische Nationalspieler Spielpraxis sammeln.
Jérôme Boateng hat den Linzer ASK nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler einigte sich auf eine Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrages. Boateng bestritt nur 14 Pflichtspiele für den LASK. Auch, weil er durch Verletzungen ausgebremst worden war.
Boateng hatte bis 2021 zehn Jahre für den FC Bayern gespielt. Danach konnte er auf seinen Stationen bei Olympique Lyon, US Salernitana in Italien und in Linz nicht mehr an die erfolgreiche Zeit anknüpfen.
Nach dem Fehlstart in die neue Saison hat Zweitligist 1. FC Nürnberg einen weiteren Stürmer verpflichtet.
Mohamed Ali Zoma kommt von der UC AlbinoLeffe aus der dritthöchsten Liga Italiens. In der Vorsaison erzielte der 21 Jahre alte Angreifer 13 Tore in 35 Partien und bereitete acht Treffer vor.
Christian Heidel schließt einen Abgang von Nelson Weiper beim FSV Mainz 05 nicht aus. Der 20 Jahre alte Stürmer fehlte im DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden. "Ich will das gar nicht ausschließen, muss ich klar sagen. Aber ich weiß es nicht", sagte der FSV-Sportvorstand dem Sender "Sky".
Weipers Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus, bislang wollte er seinen Kontrakt nicht verlängern. Man sei im Gespräch mit Weiper, aber es stehe nicht fest, was seine Zukunft betreffe, so Heidel.
André Silva verlässt RB Leipzig und wechselt zum FC Elche, wo er einen Einjahresvertrag mit Option erhält. Der Portugiese war 2021 von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gewechselt.
In der vergangenen Rückrunde war Silva an Werder Bremen verliehen worden, in der Saison 2023/2024 spielte er leihweise für Real Sociedad.
Union Berlin steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung des Abwehrspielers Derrick Köhn von Galatasaray Istanbul. Demnach wird Köhn, der vergangene Saison an Werder Bremen ausgeliehen war, schon am Dienstag zum Medizincheck erwartet.
Bis 2026 steht Köhn noch bei Galatasaray unter Vertrag. Berichten zufolge lassen sich die Köpenicker den Neuzugang daher rund fünf Millionen Euro kosten.
Sébastien Haller verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum FC Utrecht. Der 31-Jährige kehrt damit zum niederländischen Erstligisten zurück, für den er bereits von 2015 bis 2017 spielte und an den er zuletzt ein halbes Jahr ausgeliehen war.
Über die Ablöse machte der BVB keine Angaben, sein Vertrag in Dortmund lief ursprünglich bis 2026. Nach Medienberichten soll die Borussia dem Angreifer eine Abfindung bezahlen, um mit seinem Abgang sein Gehalt einzusparen. In Utrecht erhält Haller einen Einjahresvertrag.
RB Leipzig hat offenbar einen Abnehmer für seinen Stürmer André Silva gefunden. Nach übereinstimmenden Medieninformationen wechselt der Portugiese nach Spanien und schließt sich dem FC Elche an. Zuvor war über eine Rückkehr Silvas zu Werder Bremen spekuliert worden, wohin er in der vergangenen Saison ausgeliehen war.
Für Silva ist eine Ablöse im Bereich von 1,5 Millionen Euro im Gespräch. Vor vier Jahren hatte RB für den früheren portugiesischen Nationalspieler 23 Millionen Euro überwiesen.
Nordi Mukiele verlässt Bayer Leverkusen und setzt seine Karriere beim englischen Erstliga-Aufsteiger AFC Sunderland fort. Der 26-jährige Franzose war 2022 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig zu Paris St.-Germain gewechselt und in der vergangenen Saison an Bayer ausgeliehen.
Für Mukiele (Vertrag bis 2027) gibt's auf der Insel ein Wiedersehen mit Granit Xhaka, der vor vor wenigen Wochen von Leverkusen zu Sunderland gewechselt war.
Kevin Trapps Abschied von Eintracht Frankfurts steht unmittelbar bevor. Der Torwart stand im DFB-Pokalspiel gegen den Fünftligisten FV Engers nicht in der Startelf. "Kevin Trapp befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Verein und fehlt daher heute im Kader", teilte die Eintracht mit. Die Ablösesumme für den von Medien kolportierten Wechsel zum FC Paris soll bei einer Million Euro liegen.
Unter der Woche hatte die Eintracht schon bekanntgegeben, dass Abwehrspieler Robin Koch der Nachfolger von Trapp als Kapitän sein wird.
Mit Nick Woltemade startet der VfB Stuttgart in den Supercup gegen den FC Bayern. Vor dem Anpfiff äußerten sich die Verantwortlichen beider Vereine zur Personalie.
Stürmer Tiago Tomás wechselt vom VfL Wolfsburg zurück zum VfB Stuttgart. Für die Schwaben ist der 23 Jahre alte Portugiese, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, der fünfte Zugang der Saison. Die Ablöse soll bei rund 13 Millionen Euro liegen.
Der Offensivspieler hatte ab Januar 2022 bis Sommer 2023 auf Leihbasis für den VfB gespielt. Von seinem Stammverein Sporting Lissabon wechselte Tiago Tomás im Sommer 2023 nach Wolfsburg.
Der deutsche Juniorennationalspieler Taylan Bulut verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zu Besiktas Istanbul. Zu den Ablösemodalitäten machten die Klubs keine konkreten Angaben.
Dem Vernehmen nach soll der Transfer den Königsblauen knapp sechs Millionen Euro plus Bonuszahlungen einbringen. Bei Besiktas erhält der Rechtsverteidiger einen langfristigen Vertrag über fünf Jahre.
Der Wechsel von Kingsley Coman vom FC Bayern nach Saudi-Arabien ist perfekt. Der 29-Jährige, der zehn Jahre in München spielte, wird künftig für den Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr auflaufen. Die Ablöse soll bis zu 35 Millionen Euro betragen, Coman einen Dreijahresvertrag erhalten.
In München gewann Coman neun deutsche Meisterschaften, die Champions League und die Klub-WM. In seiner Münchner Zeit debütierte Coman in der französischen Nationalmannschaft, für die er bisher 58 Mal spielte.
Der FC Liverpool hat wieder tief in die Tasche gegriffen. Der 18 Jahre alte Giovanni Leoni (im Bild links) kommt für umgerechnet rund 30 Millionen Euro vom Serie-A-Klub Parma Calcio.
Der U19-Nationalspieler unterzeichnete einen Sechsjahresvertrag. Sein Wechsel steht noch unter dem Vorbehalt der internationalen Freigabe und einer Arbeitserlaubnis.
Tiago Tomás steht Medienberichten zufolge vor der Rückkehr zum VfB Stuttgart. Laut "Sky" habe der VfB auch schon eine Einigung mit dem VfL Wolfsburg. Demnach wird der Stürmer einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.
Der Transfer soll die Stuttgarter insgesamt 13 Millionen Euro Ablösesumme kosten. Der 23 Jahre alte Tomás spielte schon zwischen Januar 2022 und Sommer 2023 für die Schwaben, damals war er von Sporting Lissabon ausgeliehen.