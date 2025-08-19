Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Bundesligist Union Berlin hat sich mit Linksverteidiger Derrick Köhn verstärkt. Der 26-Jährige wechselt von Galatasaray Istanbul an die Alte Försterei, nachdem er in der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen war. Die Berliner zahlen eine Sockelablöse von vier Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen von 500.000 Euro, wie Galatasaray mitteilte.

Köhn ist gebürtiger Hamburger und lief in seiner Karriere unter anderem schon für Bayern München II und Hannover 96 auf.