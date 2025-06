Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Markus Fiedler wird neuer Cheftrainer beim 1. FC Magdeburg. Der 39-Jährige kommt vom Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II an die Elbe und tritt die Nachfolge des nach Hannover abgewanderten Christian Titz an.

Fiedler trainierte bei den Schwaben viele Jugendteams und führte die VfB-Reserve direkt nach seinem Amtsantritt zum Aufstieg in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison schaffte er den Klassenerhalt. Da sein Vertrag in Stuttgart noch lief, muss Magdeburg eine Ablöse an die Schwaben bezahlen.