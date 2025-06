NBA-Finale: Hartenstein verliert mit Oklahoma Spiel drei

Es ging hin und her, doch am Ende reichte es nicht: Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben Spiel drei in der Finalserie der NBA verloren. Gegen die Indiana Pacers musste sich Oklahoma in der Nacht auf diesen Donnerstag auswärts mit 107:116 geschlagen geben, die Pacers liegen damit in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:1 vorne.