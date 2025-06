Nutzt seine Körpergröße von 2,13 Metern in der Abwehr aus: der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein

Die Oklahoma City Thunder haben in den Finals der NBA ausgeglichen. Gegen die Indiana Pacers holte der Favorit ein 123:107 und brachte die große Führung im Gegensatz zum Auftaktspiel dieses Mal ohne Schwierigkeiten ins Ziel. Shai Gilgeous-Alexander, MVP (wertvollster Spieler) der regulären Saison, kam auf 34 Punkte und war damit bester Werfer der Partie.

OKC hatte in Spiel eins Führung hergegeben

Das Auftaktspiel hatte OKC um Isaiah Hartenstein trotz 15 Punkten Vorsprung im Schlussviertel in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben. Die beiden anstehenden Partien finden in Indianapolis statt. Für die Meisterschaft in der Best-of-Seven-Serie braucht ein Team vier Siege.